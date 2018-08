Новый электрофургон Renault Kangoo Z. E. 33

Новый KANGOO Z. E. 33 — это полностью электрический грузопассажирский фургон, построенный на базе аналогичной модели с двигателем внутреннего сгорания, предназначенный в первую очередь для комфортной ежедневной работы, пишет пресс-служба компании.

Экстерьер

Экстерьер KANGOO Z. E.33 выполнен согласно новой дизайн-стратегии Renault c акцентом на увеличенный хромированный логотип на черном фоне, за которым расположен порт для подключения зарядного кабеля. Бамперы и молдинги также выполнены в черном цвете, а остекление имеют легкую тонировку. Новый KANGOO Z. E.33 предлагается с штампованными стальными 15-дюймовыми дисками или литыми (аксессуар).

Двигатель

Тихий, но мощный электродвигатель мощностью 60 л\с в паре с редуктором обеспечивает максимальным крутящим моментом (225 Нм) и позволяет развивать скорость до 130 км\ч. Экорежим ограничивает мощность мотора, что способствует увеличению запаса хода до 10%. Благодаря новым литий-ионному аккумулятору NMC емкостью 33 кВт и энергоэффективному двигателю с крутящим моментом 225 Нм запас хода KANGOO Z. E 33 увеличился до 270 км в смешанном цикле. Новый трансформатор 7Kw позволяет полностью зарядить батарею за 6 часов, при этом один час зарядки обеспечивает запас хода на 35 км.

Кроме того, в новом KANGOO Z. E 33 впервые в сегменте электрического коммерческого транспорта представлен тепловой насос, обеспечивающий обогрев салона без потери автономии. Тепловой насос работает по принципу реверсивного кондиционера и может, как обогревать, так и охлаждать салон.

Увеличенному запасу хода электромобиля также способствуют система рекуперации энергии, обеспечивающая более выраженное торможение двигателем, при котором восстанавливается запас хода; эко режим; эконометр, сообщающий водителю о том, как используется энергия; функция предварительного обогрева и шины со сниженным сопротивлением качению.

KANGOO Z. E. 33 можно заряжать от обычной розетки на корпоративном паркинге, на общественном терминале зарядки либо в домашних условиях.

Модификации KANGOO Z. E.33 Новый KANGOO Z. E.33 — многофункциональный автомобиль, доступный в грузовой и пассажирской версиях, благодаря чему он легко адаптируется к различным задачам.

Грузовая двухместная версия KANGOO Z. E.33 Fourgon имеет длину 4 282 мм и колесную базу 2 697 мм, при этом дорожный просвет составляет до 210 мм (без нагрузки). Благодаря вместительному грузовому отсеку (до 3 500 л) и отличной грузоподъемности в 625 кг, KANGOO Z. E.33 Fourgon может перевозить самые различные грузы, а боковая сдвижная и распашные задние двери, открывающиеся на 180°, обеспечивают легкий доступ к отделению.

KANGOO Z. E.33 Fourgon Maxi — это грузовая версия с увеличенной колесной базой (3 081 мм), а ее габаритная длина составляет 4 666 мм. Благодаря этому объем грузового отсека увеличился до 4 600 л и позволяет перевозить более длинномерный груз (до 2 886 мм со сложенным сиденьем пассажира).

Пятиместная грузопассажирская версия KANGOO Z. E.33 ориентирована преимущественно на корпоративных клиентов для осуществления административно-хозяйственной деятельности и выполнения задач по перевозке пассажиров и малогабаритных грузов. Он имеет такую же габаритную длину и колесную базу, что и KANGOO Z. E.33 Fourgon Maxi, однако отличается иной организацией внутреннего пространства. В частности, грузопассажирская версия имеет ряд задних сидений, складывающийся в пропорции 1/3-2/3 или в «ровный пол», а объем грузового отсека может составлять до 3 400 л.

Для версий KANGOO Z. E.33 Fourgon и KANGOO Z. E.33 Fourgon Maxi предлагается несколько видов перегородок грузового отсека, благодаря чему можно перевозить грузы различных размеров. Поворотная решетчатая перегородка и складывающееся сиденье пассажира увеличат полезный объем и длину грузового отсека, а металлическая перегородка в ⅓ высоты обеспечивает транспортировку длинных и громоздких предметов. Кроме для того, для KANGOO Z. E.33 Fourgon доступен пластиковый люк в крыше, который обеспечивает транспортировку длинномерных предметов.

Для всех версий электромобиля в качестве аксессуаров доступны фаркоп, поперечные багажные дуги и закрытый багажник объемом 480 л, а также багажник на крышу (только для грузовой версии). Также KANGOO Z. E. 33 предлагает несколько вариантов обшивки грузового отделения, в том числе возможна обшивка пола и стен фанерой.

Комфорт

Новый Renault KANGOO Z. E.33 отвечает высоким стандартам в области комфорта. Вне зависимости от версии интерьер новинки отличает просторный салон, превосходная обзорность, комфортные и эргономичные кресла. Множество функциональных отделений в кабине позволяют всегда иметь под рукой необходимые профессионалу аксессуары. Удобное водительское сиденье с подлокотником, регулировкой по высоте и поясничным подпором помогает снизить усталость в дальних поездках.

Все версии KANGOO Z. E. 33 отличаются богатой для коммерческого транспорта комплектацией и оснащены кондиционером, MP3-магнитолой с Bluetooth®, подогревом передних сидений и обогревом зеркал с электроприводом. Функция предварительного обогрева позволяет заранее запрограммировать прогрев и охлаждение салона.

Так как автомобиль работает практически бесшумно, KANGOO Z. E.33 оснащается системой Z. E. Voice, которая с помощью звукового сигнала предупреждает пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов о приближении автомобиля, когда он двигается на скорости до 30 км/ч. Кроме того, KANGOO Z. E. 33 оснащен системой помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist, антиблокировочной системой торможения ABS, системой экстренного торможения AFU, системой стабилизации курсовой устойчивости ESP, фронтальной подушкой безопасности водителя, а также боковыми подушками безопасности и подушкой безопасности пассажира в качестве опций.

Специально для России Renault KANGOO Z. E.33 адаптирован к холодному климату, благодаря автономному дизельному отопителю, который позволяет сохранить запас хода. Металлическая защита картера устанавливается на все версии KANGOO Z. E.33. Также в качестве аксессуара доступны брызговики, которые эффективно защищают панель порога от брызг, грязи и гравия.

Безопасность

Новый KANGOO Z. E.33 имеет высокий уровень активной и пассивной безопасности, который подтвержден 4* в рейтинге краш-тестов EuroNCAP.

Он оснащен противотуманными фарами, антиблокировочной системой торможения ABS и системой экстренного торможения AFU, а система стабилизации курсовой устойчивости ESP помогает предотвратить занос на поворотах или скользкой дороге. Система помощи при трогании Hill Start Assist предотвращает откат автомобиля назад при начале движения.

KANGOO Z. E.33 оснащен фронтальной подушкой безопасности водителя, которая может быть дополнена боковыми подушками безопасности и подушкой безопасности пассажира.

C момента своего выхода в 2011 году Renault KANGOO Z. E. получил несколько наград, например, он был признан «Международным фургоном 2012 года» (International Van of the Year 2012).

Renault KANGOO Z. E.33 производится на заводе Renault в Мобёже (Франция).

