В Сети появилась фотография седана Bugatti

Один из клиентов Bugatti сфотографировал на парковке дизайн-центра марки в Вольфсбурге неизвестный автомобиль, который может быть одной из вариаций гибридного суперседана, основанного на стилистике прототипа 16C Galibier. В прошлом году возможность появления такой машины в линейке Bugatti подтвердил тогдашний президент компании Вольфганг Дюрхаймер

Автомобиль на снимке накрыт покрывалом, но в передней части кузова все равно можно различить фирменную подковообразную решетку радиатора. При этом машина визуально выглядит значительно крупнее «Широна»: у нее большая колесная база и более длинный задний свес.

В 2017 году во Франкфурте Вольфганг Дюрхаймер подтвердил, что проект четырехдверного Bugatti находится в стадии одобрения. Окончательное решение по нему должно быть принято до конца текущего года. В том случае, если новой модели будет дан зеленый свет, в серию она пойдет в 2024 году.

Предвестник седана Bugatti — прототип 16C Galibier — дебютировал в 2010 году на автосалоне в Женеве. Концепт-кар оснастил 8,0-литровым двигателем W16 от Veyron, но вместо четырех турбонагнетателей его укомплектовали двумя компрессорами. Предположительная отдача агрегата составляла 800 сил. Также рассматривался вариант установки на суперседан гибридной системы мощностью более 1000 лошадиных сил.

Заглавное фото: TheSupercarBlog.com