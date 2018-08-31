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Tesla готовит к премьере таинственный автомобиль
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Tesla готовит к премьере таинственный автомобиль 

Motor.ru + ещё 2 8 минут назад
Фото: Motor.ru
К выставке коллекционных автомобилей Grand Basel, которая пройдет в Базеле, Швейцария, с 6 по 9 сентябре текущего года, компания Tesla подготовила «сюрприз» — презентацию нового автомобиля. По предварительной информации, это будет серийный вариант Tesla Roadster.
Сайт Electrek сообщает, что производитель разослал приглашения на грядущее мероприятие некоторым клиентам, а также организовал розыгрыш двух VIP-билетов, итоги которого будут подведены 1 сентября. Больше никакой информации о «мистической» новинке не сообщается.
Прототип Tesla Roadster нового поколения представили в ноябре прошлого года. Двухдверку оснастили тремя электромоторами — два из них отвечают за вращение колес задней оси, а один — передней, суммарная отдача которых пока не называется. Питаются моторы от батареи емкостью 250 киловатт-часов.
С места до 60 миль в час (96 километров в час) Roadster разгоняется за 1,9 секунды. Максимальная скорость — свыше 400 километров в час.
Также на Grand Basel представят макет автомобиля, созданный по оригинальной спецификации итальянского промышленного дизайнера Джио Понти. В 1953 году концепцию под названием Diamond Line посчитали слишком радикальной, однако позднее отдельные ее элементы нашли воплощение в серийных машинах.
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