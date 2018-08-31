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Каршеринг Яндекс. Драйв теперь на спортивных седанах Genesis G70
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Каршеринг Яндекс. Драйв теперь на спортивных седанах Genesis G70 

Car.ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: Car.ru
Услуга каршеринга от Yandex.Drive теперь станет «премиальной», ведь как сообщили в информационном центре автопроизводителя, «Хэнде Мотор СНГ» передает компании три сотни экземпляров Genesis G70.
Спортивные седаны от Hyundai пополнят премиальные ряды службы каршеринга, так как руководство российского представительства южнокорейской корпорации уверено, что в подобных службах должны быть как массовые бренды, так и автомобили класса «люкс».
По словам Алексея Калицева, спорт-седаны Genesis G70 вполне отвечают этому статусу и способны удовлетворить даже самых требовательных клиентов каршеринга Яндекс. Драйв.
Модель Hyundai Genesis G70 отличается технологичностью и люксовым пакетом оснащения, в который входят инновационные системы безопасности и помощи водителю.
Ранее АВТОСТАТ сообщал, что с начала года в России владельцами Genesis стали 826 автомобилистов и это почти вдвое больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Примечательно, что модель G70 выбрали 197 российских автовладельца.
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