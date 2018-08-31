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Фотошпионы «поймали» Renault Kadjar 2019
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Шпионы поймали Renault Kadjar 2019: у него спортивный облик и новый задний бампер 

Car.ru 12 часов назад
Фото: Car.ru
Как сообщалось официальными представителями французского автобренда, премьера нового кроссовера Renault Kadjar состоится до конца этого года. Наиболее вероятно, что автоновинку покажут на Парижском мотор-шоу в октябре. Однако дорожные тесты были уже проведены на дорогах Германии.
Судя по опубликованным снимкам от фотошпионов, изменения коснулись головной оптики, бамперов и радиаторной решетки.
Хотя сквозь плотный камуфляж и затруднительно что-то детально разглядеть, опытный глаз автоэкспертов отметил, что Kadjar обзавелся новыми дверьми.
В салоне также все преобразилось. И хотя на первый взгляд изменился только вид клавиши климатического контроля, на самом деле изменилась даже отделка самого салона.
Подготовка идёт глобальная, однако по сей день остаётся тайной, какой силовой агрегат. По некоторым данным новинка 2019-го года будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами.
В роли трансмиссии будут предложены МКПП либо CVT. Привод возможен как передний, так и полный.
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