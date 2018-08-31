Китайский рынок в июле: падение продаж почти на 5%

Подведены итоги продаж на рынке Поднебесной в прошлом месяце.

В июле в Китае было продано 1 884 670 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,8% меньше, чем в прошлом году, информирует агентство focus2move. За семь месяцев текущего года объем продаж вырос на 3,5% — до 15 629 595 единиц.

Недосягаемым лидером на китайском рынке является Volkswagen — владельцами автомобилей этой марки за семь месяцев 2018 года стали 1 796 266 человек, что на 5,1% больше прошлогоднего результата. Рыночная доля немецкого бренда составляет 11,6%.

ТОП-25 марок китайского рынка в январе-июле 2018 года:

Место

Бренд

Продажи в январе-июле 2018 года (штук)

Продажи в июле 2018 года (штук)

Разница с январем-июлем 2017 года

Разница с июлем 2017 года

1 Volkswagen

1 796 266 237 938 +5,1%

+8,5%

828 362 107 977 +31,8%

+14,5%

771 912 121 456 +7,0%

+9,6%

761 107 104 390 -3,2%

-13,0%

5 Changan

738 778 73 081 -9,8%

-15,3%

643 247 76 708 +15,3%

-3,2%

7 Wuling

615 635 69 131 -9,0%

+2,1%

588 815 71 345 -8,1%

-19,3%

9 Baojun

528 224 57 014 +13,3%

-8,7%

10 Dongfeng

452 327 46 612 -9,6%

-2,7%

11 Mercedes

413 679 46 052 +25,4%

-3,3%

402 166 30 019 +14,8%

-45,5%

383 462 49 858 +38,5%

+16,6%

364 352 47 133 +12,1%

-7,4%

15 Haval

340 853 34 232 -24,0%

-36,4%

На второе место с четвертого поднялась марка Geely, сумевшая нарастить продажи в текущем году на 31,8% — до 828 362 единиц. Замыкает тройку японская Toyota с ростом на 7% и 771 912 проданными машинами, что обеспечило подъем с пятого места.

Место

Бренд

Продажи в январе-июле 2018 года (штук)

Продажи в июле 2018 года (штук)

Разница с январем-июлем 2017 года

Разница с июлем 2017 года

338 202 52 461 +9,2%

+20,2%

17 Trumpchi

310 912 41 288 +7,3%

+6,0%

281 834 27 531 -40,6%

-47,2%

19 Baic

275 987 15 699 -1,8%

-50,6%

20 Roewe

273 751 32 347 +28,3%

+2,5%

21 JAC 269 607 40 701 +2,9%

+46,1%

253 068 32 106 +18,9%

+12,7%

23 Foton

223 709 34 632 -19,8%

+2,7%

219 819 24 056 -5,7%

-15,6%

193 757 25 555 +11,6%

-17,9%

Помимо Geely, еще целый ряд марок в 2018 году демонстрируют отличную динамику: Chevrolet — на 38,5%, Roewe — на 28,3%, Mercedes — на 25,4%, BYD — на 18,9% и Nissan — на 15,3%. У остальных марок прирост составил менее 15%.

Многие бренды значительно просели: хуже всего дела идут у Ford — на 40,6%, Haval — на 24,0% и Foton — на 19,8%. У остальных марок в рейтинге ТОП-25 падение не превысило 10%.

Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал о самых популярных моделях на европейском рынке в январе-июле текущего года.

По материалам: www.kolesa.ru