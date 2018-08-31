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Китайский рынок в июле: падение продаж почти на 5%
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Китайский рынок в июле: падение продаж почти на 5% 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж на рынке Поднебесной в прошлом месяце.
В июле в Китае было продано 1 884 670 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,8% меньше, чем в прошлом году, информирует агентство focus2move. За семь месяцев текущего года объем продаж вырос на 3,5% — до 15 629 595 единиц.
Недосягаемым лидером на китайском рынке является Volkswagen — владельцами автомобилей этой марки за семь месяцев 2018 года стали 1 796 266 человек, что на 5,1% больше прошлогоднего результата. Рыночная доля немецкого бренда составляет 11,6%.
ТОП-25 марок китайского рынка в январе-июле 2018 года:
Место
Бренд
Продажи в январе-июле 2018 года (штук)
Продажи в июле 2018 года (штук)
Разница с январем-июлем 2017 года
Разница с июлем 2017 года
1  Volkswagen
1 796 266  237 938  +5,1%
+8,5%
Geely
828 362  107 977  +31,8%
+14,5%
Toyota
771 912  121 456  +7,0%
+9,6%
Honda
761 107  104 390  -3,2%
-13,0%
5  Changan
738 778  73 081  -9,8%
-15,3%
Nissan
643 247  76 708  +15,3%
-3,2%
7  Wuling
615 635  69 131  -9,0%
+2,1%
Buick
588 815  71 345  -8,1%
-19,3%
9  Baojun
528 224  57 014  +13,3%
-8,7%
10  Dongfeng
452 327  46 612  -9,6%
-2,7%
11  Mercedes
413 679  46 052  +25,4%
-3,3%
12  Hyundai
402 166  30 019  +14,8%
-45,5%
13  Chevrolet
383 462  49 858  +38,5%
+16,6%
14  Audi
364 352  47 133  +12,1%
-7,4%
15  Haval
340 853  34 232  -24,0%
-36,4%
На второе место с четвертого поднялась марка Geely, сумевшая нарастить продажи в текущем году на 31,8% — до 828 362 единиц. Замыкает тройку японская Toyota с ростом на 7% и 771 912 проданными машинами, что обеспечило подъем с пятого места.
Место
Бренд
Продажи в январе-июле 2018 года (штук)
Продажи в июле 2018 года (штук)
Разница с январем-июлем 2017 года
Разница с июлем 2017 года
16  BMW
338 202  52 461  +9,2%
+20,2%
17  Trumpchi
310 912  41 288  +7,3%
+6,0%
18  Ford
281 834  27 531  -40,6%
-47,2%
19  Baic
275 987  15 699  -1,8%
-50,6%
20  Roewe
273 751  32 347  +28,3%
+2,5%
21  JAC  269 607  40 701  +2,9%
+46,1%
22  BYD
253 068  32 106  +18,9%
+12,7%
23  Foton
223 709  34 632  -19,8%
+2,7%
24  Chery
219 819  24 056  -5,7%
-15,6%
25  Skoda
193 757  25 555  +11,6%
-17,9%
Помимо Geely, еще целый ряд марок в 2018 году демонстрируют отличную динамику: Chevrolet — на 38,5%, Roewe — на 28,3%, Mercedes — на 25,4%, BYD — на 18,9% и Nissan — на 15,3%. У остальных марок прирост составил менее 15%.
Многие бренды значительно просели: хуже всего дела идут у Ford — на 40,6%, Haval — на 24,0% и Foton — на 19,8%. У остальных марок в рейтинге ТОП-25 падение не превысило 10%.
Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал о самых популярных моделях на европейском рынке в январе-июле текущего года.
По материалам: www.kolesa.ru
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