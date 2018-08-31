Китайский рынок в июле: падение продаж почти на 5% 

Подведены итоги продаж на рынке Поднебесной в прошлом месяце.
В июле в Китае было продано 1 884 670 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,8% меньше, чем в прошлом году, информирует агентство focus2move. За семь месяцев текущего года объем продаж вырос на 3,5% — до 15 629 595 единиц.
Недосягаемым лидером на китайском рынке является Volkswagen — владельцами автомобилей этой марки за семь месяцев 2018 года стали 1 796 266 человек, что на 5,1% больше прошлогоднего результата. Рыночная доля немецкого бренда составляет 11,6%.
ТОП-25 марок китайского рынка в январе-июле 2018 года:
Место
Бренд
Продажи в январе-июле 2018 года (штук)
Продажи в июле 2018 года (штук)
Разница с январем-июлем 2017 года
Разница с июлем 2017 года
1 Volkswagen
1 796 266 237 938 +5,1%
+8,5%
2 Geely
828 362 107 977 +31,8%
+14,5%
3 Toyota
771 912 121 456 +7,0%
+9,6%
4 Honda
761 107 104 390 -3,2%
-13,0%
5 Changan
738 778 73 081 -9,8%
-15,3%
6 Nissan
643 247 76 708 +15,3%
-3,2%
7 Wuling
615 635 69 131 -9,0%
+2,1%
8 Buick
588 815 71 345 -8,1%
-19,3%
9 Baojun
528 224 57 014 +13,3%
-8,7%
10 Dongfeng
452 327 46 612 -9,6%
-2,7%
11 Mercedes
413 679 46 052 +25,4%
-3,3%
12 Hyundai
402 166 30 019 +14,8%
-45,5%
13 Chevrolet
383 462 49 858 +38,5%
+16,6%
14 Audi
364 352 47 133 +12,1%
-7,4%
15 Haval
340 853 34 232 -24,0%
-36,4%
На второе место с четвертого поднялась марка Geely, сумевшая нарастить продажи в текущем году на 31,8% — до 828 362 единиц. Замыкает тройку японская Toyota с ростом на 7% и 771 912 проданными машинами, что обеспечило подъем с пятого места.
Место
Бренд
Продажи в январе-июле 2018 года (штук)
Продажи в июле 2018 года (штук)
Разница с январем-июлем 2017 года
Разница с июлем 2017 года
16 BMW
338 202 52 461 +9,2%
+20,2%
17 Trumpchi
310 912 41 288 +7,3%
+6,0%
18 Ford
281 834 27 531 -40,6%
-47,2%
19 Baic
275 987 15 699 -1,8%
-50,6%
20 Roewe
273 751 32 347 +28,3%
+2,5%
21 JAC 269 607 40 701 +2,9%
+46,1%
22 BYD
253 068 32 106 +18,9%
+12,7%
23 Foton
223 709 34 632 -19,8%
+2,7%
24 Chery
219 819 24 056 -5,7%
-15,6%
25 Skoda
193 757 25 555 +11,6%
-17,9%
Помимо Geely, еще целый ряд марок в 2018 году демонстрируют отличную динамику: Chevrolet — на 38,5%, Roewe — на 28,3%, Mercedes — на 25,4%, BYD — на 18,9% и Nissan — на 15,3%. У остальных марок прирост составил менее 15%.
Многие бренды значительно просели: хуже всего дела идут у Ford — на 40,6%, Haval — на 24,0% и Foton — на 19,8%. У остальных марок в рейтинге ТОП-25 падение не превысило 10%.
Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал о самых популярных моделях на европейском рынке в январе-июле текущего года.
По материалам: www.kolesa.ru