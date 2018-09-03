Названы самые популярные кроссоверы в мире в 2018 году 

Аналитики составили рейтинг самых популярных автомобилей в сегменте SUV по состоянию на первую половину 2018 года. Первая строчка этого ТОП-а по-прежнему остается за японским кроссовером Toyota RAV4 с 408 тысячами 649 реализованными машинами (+7,5%).
На второй позиции с небольшим отставанием расположился Volkswagen Tiguan — 405 тысяч 74 единицы (+16,3%). ТОП-3 замкнул Honda CR-V, который за период с января по июль 2018 года разошелся на глобальном рынке тиражом в 338 тысяч 346 единиц (+3,8%).
Далее расположились: Hyundai Tucson (278 тысяч 987 продаж), Nissan Qashqai (272 тысячи 47 автомобилей), Mazda CX-5 (239 тысяч 629 машин), Nissan Rogue (238 тысяч 810 штук), Kia Sportage (229 тысяч 945 единиц), Haval H6 (219 тысяч 934 авто) и Chevrolet Equinox (219 тысяч 600 автомобилей).