Названы самые популярные в мире кроссоверы

Китайские аналитические агенства составили ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке «Поднебесной». За основу этого рейтинга бралась статистика по продажам автомобилей сегмента SUV в КНР в период с января по июль 2018 года. В ТОП-е среди представителей китайского автопрома оказался только один зарубежный кроссовер.
Бестселлером китайского авторынка стал вседорожник Haval H6, объем реализации которого за отчетный период составил 244 тысячи 695 единиц (-7,5%).
Вторую строчку занял Baojun 510 — 233 тысячи 739 проданных автомобилей, а ТОП-3 замкнул немецкий Volkswagen Tiguan с результатом в 176 тысяч 52 единицы.
Четвертым и пятым стали Geely Bouye и GAC Trumpchi GS4. Первый был реализован с января по июль 2018 года в «Поднебесной» в количестве 158 тысяч 501 единицы, а второй в количестве 149 тысяч 873 экземпляров.