Названы самые популярные в мире кроссоверы

Названы самые популярные кроссоверы в Китае

Китайские аналитические агенства составили ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке «Поднебесной». За основу этого рейтинга бралась статистика по продажам автомобилей сегмента SUV в КНР в период с января по июль 2018 года. В ТОП-е среди представителей китайского автопрома оказался только один зарубежный кроссовер.

Бестселлером китайского авторынка стал вседорожник Haval H6, объем реализации которого за отчетный период составил 244 тысячи 695 единиц (-7,5%).

Вторую строчку занял Baojun 510 — 233 тысячи 739 проданных автомобилей, а ТОП-3 замкнул немецкий Volkswagen Tiguan с результатом в 176 тысяч 52 единицы.