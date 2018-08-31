Infiniti представляет ограниченный выпуск QX80 Limited

Роскошные кроссоверы и внедорожники продолжают пользоваться популярностью и тем самым провоцировать производителей создавать более эксклюзивные модели. Одним из ярких примеров такого автомобиля является QX80 Limited от Infiniti, который получает титул самого дорогого автомобиля компании.