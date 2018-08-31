Infiniti представляет ограниченный выпуск QX80 Limited 

Роскошные кроссоверы и внедорожники продолжают пользоваться популярностью и тем самым провоцировать производителей создавать более эксклюзивные модели. Одним из ярких примеров такого автомобиля является QX80 Limited от Infiniti, который получает титул самого дорогого автомобиля компании.
В то время как базовый QX80 начинается с 65 100 долларов, новая версия Limited оценивается в 89 800 долларов США. Это значительно больше, нежели последний роскошный седан Infiniti Q45, который носил ценник, немного превышающий 56 000 долларов, когда предлагался более десяти лет назад. С учетом инфляции подобная цифра на сегодняшний день приравнивается к 80 тысячам долларов. Достаточно высокая стоимость ограниченной модели QX80 Limited оправдывается наличием инновационных технологий и более роскошного оборудования. К ним относятся: 22-дюймовые колесные диски, хромированная отделка кузова, отлично выделяющая основные компоненты автомобиля, а также двухцветная кожаная обивка, акценты из алькантары и окраска кузова в оттенке Anthracite Grey (всего есть 10 цветов). В салоне автомобиля присутствует множество надписей и нашивок, свидетельствующих об эксклюзивности и ограниченном производстве.