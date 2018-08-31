Ещё
Стали известны особенности обновлённого Ford Kuga
Далее:
Читайте также:
Ещё

Особенности обновлённого Ford Kuga 

Daily-Motor + ещё 3 4 часа назад
Фото: Daily-Motor
Сегодня состоялся официальный дебют Ford Kuga в рестайлинговой модификации. Первые же фотографии новинки опубликовал в сети один из Китайских профильных изданий.
Как оказалось, паркетник получил затемнённую головную оптику, обновлённую радиаторную решётку и изящные вставки из хромированного материала на бамперах, багажнике и молдингах.
В интерьере присутствует светлая цветовая гамма. Кожаная обивка сидений выгодно подчёркивает стилистику в оформлении. Изюминкой передней панели стал сенсорный экран вертикальной ориентации с достаточно большой диагональю.
Под капотом рестайлингового кроссовера может стоять полуторалитровый мотор на бензине с отдачей в 181 лошадиную силу. Ему альтернативой может стать двухлитровый мотор с отдачей в 245 лошадей. Оба силовых агрегата будут работать с коробкой автомат на 6 ступеней. Стоимость нового автомобиля пока держится в тайне.
Daily-Motor: последние новости
Volkswagen раскрыл особенности интерьера нового паркетникафол Cross-версия Toyota Corolla готовится к выходу в продажу Купе Lexus RC приблизилось по дизайну к флагману LC
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой69
Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson
В Новосибирске девушку укололи иглой в толпе, полиция ищет очевидцев2
Вся правда: что ждет россиян в Крыму170
В чем причины непопулярности новой «Нивы»3
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение