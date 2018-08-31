Стали известны особенности обновлённого Ford Kuga

Особенности обновлённого Ford Kuga

Сегодня состоялся официальный дебют Ford Kuga в рестайлинговой модификации. Первые же фотографии новинки опубликовал в сети один из Китайских профильных изданий.

Как оказалось, паркетник получил затемнённую головную оптику, обновлённую радиаторную решётку и изящные вставки из хромированного материала на бамперах, багажнике и молдингах.

В интерьере присутствует светлая цветовая гамма. Кожаная обивка сидений выгодно подчёркивает стилистику в оформлении. Изюминкой передней панели стал сенсорный экран вертикальной ориентации с достаточно большой диагональю.

Под капотом рестайлингового кроссовера может стоять полуторалитровый мотор на бензине с отдачей в 181 лошадиную силу. Ему альтернативой может стать двухлитровый мотор с отдачей в 245 лошадей. Оба силовых агрегата будут работать с коробкой автомат на 6 ступеней. Стоимость нового автомобиля пока держится в тайне.