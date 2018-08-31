Внезапно обновлённый Ford Kuga: декор топ-версии Vignale и спорная мультимедиа

Премьера рестайлингового кроссовера американской марки состоялась в рамках открывшегося сегодня, 31 августа, автосалона в Чэнду.

«Живые» фотографии посвежевшей модели распространило издание Autohome. Китайскую версию Куги обновили по образцу топового варианта Kuga Vignale («виньяле»), уже давно доступного на европейском рынке: «поднебесный» кросс получил такие же радиаторную решетку, хромированные вставки на переднем бампере, дверных молдингах и багажной двери. Еще кроссовер обзавелся затемненной головной оптикой. В принципе, единственное внешнее отличие китайского Kuga-2019 от европейской топ-модификации — отсутствие шильдиков Vignale.

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По материалам: www.kolesa.ru