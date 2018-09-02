Составлен ТОП-3 самых интересных новинок Московского автосалона 2018

На фото: концепт Lada 4×4 VisionСоставлен ТОП-3 самых интересных новинок Московского автосалона 2018

Автомобильный салон 2018 года в Москве (ММАС) оказался достаточно скудным на премьеры по сравнению с образцом докризисного для авторынка 2014 года. Но несмотря на это на автовыставке состоялось пару действительно интересных презентаций, которые собрали максимальное внимание журналистов и посетителей автосалона. Редакция Daily-Motor.Ru составила тройку самых интересных новинок Московского автосалона 2018 года.

На фото: концепт Lada 4×4 Vision

Первую строчку этого ТОП-а мы отдали безусловному лидеру по посетителям стенда — концептуальному внедорожнику Lada 4×4 Vision. Отечественный прототип, который в будущем перерастет в серийную «Ниву» нового поколения, выделяется ярким дизайном, созданным Стивом Маттином . Остается надеяться, что в версии, предназначенной для продаж, Lada 4×4 новой генерации сохранит хотя бы часть визуальных решений, примененных в концепте.

На фото: седан Aurus Senat

Следующей одной из самых интересных премьер ММАС-2018 по нашему мнению является дебют нового отечественного бренда Aurus, созданного в рамках проекта «Кортеж». На Московском автосалоне «Аурус» представил сразу две свои модели — премиальные лимузин и седан Senat, в качестве конкурентов которых уже называют продукцию люксовых британских автопроизводителей Rolls-Royce Bentley . Серийные продажи 4-дверок Aurus Senat стартую уже в следующем году.

На фото: концепт Renault Arkana

ТОП-3 нашего рейтинга замыкает кроссовер Renault Arkana. Несмотря на ожидание презентации абсолютно нового кроссовера «Рено» готового к серийному производству — французы показали лишь шоу-кар, что несколько омрачило впечатление от мировой премьеры этой модели. Но, тем не менее, нельзя не отметить, что купеобразный силуэт новой модели, разработанный в России, не оставил равнодушным ни журналистов, ни посетителей автовыставки. Кроме того, в Renault подтвердили, что наша страна станет первым рынком для этой модели. Ее сборка будет осуществляться на заводе компании в Москве.