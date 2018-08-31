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Обновленный BMW X1 замечен в камуфляже
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Обновленный BMW X1 замечен в камуфляже 

Auto.Today 4 часа назад
Фото: Auto.Today
Второе поколение BMW X1 присутствует на рынке с 2015 года, а это значит, что автомобиль срочно требует обновлений, чтобы конкурировать с новыми моделями от Audi и Mercedes.
Модернизированный прототип BMW X1 не впервые попадает под прицелы фотокамер. Буквально в прошлом месяце кроссовер, окутанный в небольшое количество камуфляжа, показал слегка измененный внешний вид. Теперь же основное внимание сосредоточено на «знакомстве» с новым салоном, который должен получить еще больше технологий.
Учитывая, что совершенно новый Audi Q3 занял лидирующие позиции в сегменте, тем самым значительно повысил планку, а Mercedes-Benz приступил к разработке нового поколения GLA, баварская компания отчаянно нуждается в более современном оборудовании и новых функциях, что станут доступны в предстоящем X1. В первую очередь речь идет об другой информационно-развлекательной системе, использующей массивный дисплей, а также модифицированном рулевом колесе, установленном в X3. К сожалению, как видно со шпионских снимков, BMW не реализовал последнее, но уделил особое внимание мультимедийной системе.
Что касается изменений экстерьера, то они остаются незначительными: появятся новые бампера, фары и решетка радиатора с семью вертикальными полосами (раньше их было восемь). Оставшиеся модернизации станут известны после официальной премьеры BMW X1, которая, скорее всего, состоится до конца этого года.
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