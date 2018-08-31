В честь 100-летия Bentley все модели марки получат особое исполнение

Компания Bentley , которая в 2019 году отмечает своё 100-летие, анонсировала особое исполнение Centenary ("Столетие"). Его получат все модели марки. Более того — все автомобили Bentley, выпущенные на заводе в Кру в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Отличительными особенностями исполнения Centenary станут специальные значки и шильдики, уникальная отделка сидений и салона, эксклюзивная прострочка и вышивка и другие специальные детали. В Bentley заявили, что благодаря этому, каждая машина, построенная в 2019 году станет настоящим «коллекционным предметом».

Напоминать о юбилее владельцам будут специальные значки и накладки «1919 — 2019» цвета Centenary Gold на капоте, порогах, колёсных дисках, руле и рычаге переключения передач. А также на ключах. Плюс уникальный приветственный свет.

Напомним, ранее британская компания объявила о выпуске 100 особых седанов Mulsanne W. O. Edition, которые также посвящены вековому юбилею Bentley. Среди прочего, данные автомобили отличаются наличием частицы коленвала от личного автомобиля У. О. Бентли — Bentley 8 Litre.

Кроме этого, в честь своего юбилея Bentley выпустит книгу, в которой расскажет о своей истории и о будущем марки. Вес издания «Bentley Centenary Opus» составляет… 30 килограммов! А выпустят её в трёх версиях, которые назвали Mulliner, Centenary и Crewe, то есть в честь своего тюнинг-ателье, в честь столетия и в честь города Кру, где находится завод Bentley.