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Состоялась мировая премьера суперкара Lamborghini Aventador SVJ
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Состоялась мировая премьера суперкара Lamborghini Aventador SVJ 

Южный автомобиль 10 часов назад
Фото: Южный автомобиль
Торжественная презентация новой модели Aventador SVJ состоялась в рамках мероприятия The Quail, а лимитированная версия Aventador SVJ 63 была представлена в зоне Concept Lawn в рамках конкурса Concours d'Elegance в Пеббл Бич.
Новейшая и наиболее технологически продвинутая версия флагманской модели с двигателем V12, Aventador SVJ — уникальное сочетание традиций и богатой экспертизы Lamborghini и амбициозных планов компании на будущее. На сегодняшний день суперкару принадлежит рекордное время прохождения Северной петли Нюрбургринга среди серийных моделей (6 минут 44,97 секунды).
Эксклюзивность модели Aventador SVJ подчеркнула презентация лимитированной версии Aventador SVJ 63, которая была представлена в зоне Concept Lawn на конкурсе Concours d'Elegance в Пеббл Бич. Модель будет выпущена ограниченной серией всего лишь в 63 экземпляра в честь 1963 года, когда была основана компания Automobili Lamborghini.
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