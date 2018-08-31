Модернизированный Jaguar XE впервые вышел на тесты

Официально Jaguar намерен показать свой обновленный седан ХЕ на Женевском автосалоне весной будущего года и основными соперниками на рынке для него станут A4 от Audi , итальянская Alfa Romeo Giulia и новый «немец» BMW 3 Series.

Недавно фотошпионам удалось поймать в объектив камеры первые тесты рестайлингового Jaguar XE , которые проходили на трасе в Неваде. Большая часть седана скрыта под маскирующей пленкой, но все равно можно увидеть прямое сходство с моделью I-Pace.

Не исключено, что отделка салона будет иной, но фотографий интерьера грядущей новинки сделать не удалось.

Говорить о каких-либо технических изменениях в Jaguar XE пока рано, но зато известно что будущим владельцам предложат инновационную систему мульти-медиа, а также некоторые элементы беспилотного вождения.

По непроверенным данным, под капотом седана может оказаться гибридная система двигателей.