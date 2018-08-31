Ещё
Модернизированный Jaguar XE впервые вышел на тесты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модернизированный Jaguar XE впервые вышел на тесты 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Официально Jaguar намерен показать свой обновленный седан ХЕ на Женевском автосалоне весной будущего года и основными соперниками на рынке для него станут A4 от Audi, итальянская Alfa Romeo Giulia и новый «немец» BMW 3 Series.
Недавно фотошпионам удалось поймать в объектив камеры первые тесты рестайлингового Jaguar XE, которые проходили на трасе в Неваде. Большая часть седана скрыта под маскирующей пленкой, но все равно можно увидеть прямое сходство с моделью I-Pace.
Не исключено, что отделка салона будет иной, но фотографий интерьера грядущей новинки сделать не удалось.
Говорить о каких-либо технических изменениях в Jaguar XE пока рано, но зато известно что будущим владельцам предложат инновационную систему мульти-медиа, а также некоторые элементы беспилотного вождения.
По непроверенным данным, под капотом седана может оказаться гибридная система двигателей.
Car.ru: последние новости
Шпионы поймали Renault Kadjar 2019: у него спортивный облик и новый задний бампер Хэтчбека и универсала Auris не будет – переименуют в Corolla Hyundai Elantra 2019 получит обновленный дизайн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой68
В Китае выходит «бюджетный» Mercedes S-Class
В чем причины непопулярности новой «Нивы»3
Вся правда: что ждет россиян в Крыму170
Сколько россиянину надо копить на машину?3
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение