Lada рассказала, как работает система Ride Select

В рамках ММАС-2018 состоялась премьера приподнятой версии « Лады Иксрей». Машина с приставкой Cross получила дорожный просвет в 215 миллиметров (+20 миллиметров к стандартному), оригинальный обвес и интерьер, рейлинги на крыше, измененные подсвеку и рулевое управление. Но главным новшеством стала «шайба» выбора ездовых режимов.

На выбор водителю предоставляется пять настроек. Базовый называется «ESC». Он активируется при каждом запуске двигателя по умолчанию. Это стандартные, «усредненные» настройки бортовых электронных систем.

Режим «ESC Off» отключает противобуксовочную систему и систему стабилизации. Он необходим для преодоления сложных участков бездорожья. Электроника автоматически включается при превышении скорости в 54 км/ч.

В режиме «Sport» системы стабилизации и антипробуксовки работают не столь рьяно: позволяют «пожечь» на старте и в поворотах. Кроме того, «Иксрей» острее реагирует на нажатие педали газа. Несмотря на наличие электрического усилителя руля, его на «Кроссе» не стали подключать к работе в спортивном режиме.

Режим «Снег, грязь» тоже работает до 54 км/ч. В нем снижена чувствительность не только ESC, но и ABS. Она начинает допускать блокировку колес, чтобы улучшить торможение на сыпучих поверхностях.

Наконец, последний блок «Песок». Алгоритм его работы тот же, что и у настроек для снега и грязи, но ABS позволяет еще более продолжительные блокировки колес, а электронный дифференциал работает с еще большей чувствительностью.