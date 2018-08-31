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LADA XRAY Cross получил более просторный и трансформируемый салон
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LADA XRAY Cross получил более просторный и трансформируемый салон 

Автостат 3 часа назад
Фото: Автостат
На Московском международном автосалоне АВТОВАЗ представил кросс-версию высокого хэтчбека LADA XRAY. Помимо внешних отличий, новая модель имеет заметные изменения в салоне, который стал более просторным и трансформируемым. Об этом корреспонденту аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассказал директор проекта LADA XRAY Олег Груненков.
«Мы постарались немного по-другому организовать пространство — сдвинули заднее сиденье на 25 мм. Кроме этого, переднее сиденье у нас абсолютно новое. Так, спинка переднего сиденья пассажира складывается, образуя ровный пол, а если сложить и заднее сиденье, то у нас получается пространство объемом 1500 литров. В результате расстояние до панели приборов получается 2 м 30 см, а если до стекла — то и вовсе 2 м 60 см», — отметил г-н Груненков.
Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года реализация LADA XRAY в России составила 19 700 единиц, что на 10% выше результата годичной давности. По этому показателю модель входит в ТОП-10 самых продаваемых в нашей стране.
Что касается LADA XRAY Cross, то продажи этого автомобиля на российском рынке начнутся до конца нынешнего года.
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