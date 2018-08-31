Появились официальные изображения салона маленького кроссовера VW 

Основной задачей нынешней порции официальных изображений стала демонстрация дизайнерских скетчей, отражающих варианты оформления интерьера кроссовера. Если верить дизайнерам, то кроссовер получит оригинальное угловатое решение передней панели и центральной консоли с внушительным монитором мультимедийной системы, совмещенным в единое целое с приборной панелью.
Кроссовер построен на вариации фирменной модульной платформы VW, известной под обозначением MBQ A0 — на той же «тележке» созданы, к примеру, Seat Arona, Audi A1 и VW Polo. У последнего, как ожидается, T-Сross позаимствует и моторы. Издание Autocar, уже познакомившееся с прототипом вседорожника, упоминает бензиновый турбомотор объемом 1,0 л и 1,6-литровый дизель. Про систему полного привода речи пока не идет.
Впрочем, основным достоинством VW T-Cross должна стать его вместительность. Сообщается о том, что, несмотря на компактные размеры, салон кроссовера окажется достаточно просторным для пяти пассажиров, а объемы багажного отделения будут варьироваться от 385 до 455 л — в зависимости от положения заднего дивана, который получил продольную регулировку. Максимальный же грузовой объем кроссовера достигнет 1 281 л.
Дебютировать Volkswagen T-Cross должен уже в октябре, а его продажи в Европе производитель планирует начать в первые месяцы следующего года.