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Появились официальные изображения салона маленького кроссовера VW
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Появились официальные изображения салона маленького кроссовера VW 

Автовести 3 часа назад
Фото: Автовести
Основной задачей нынешней порции официальных изображений стала демонстрация дизайнерских скетчей, отражающих варианты оформления интерьера кроссовера. Если верить дизайнерам, то кроссовер получит оригинальное угловатое решение передней панели и центральной консоли с внушительным монитором мультимедийной системы, совмещенным в единое целое с приборной панелью.
Кроссовер построен на вариации фирменной модульной платформы VW, известной под обозначением MBQ A0 — на той же «тележке» созданы, к примеру, Seat Arona, Audi A1 и VW Polo. У последнего, как ожидается, T-Сross позаимствует и моторы. Издание Autocar, уже познакомившееся с прототипом вседорожника, упоминает бензиновый турбомотор объемом 1,0 л и 1,6-литровый дизель. Про систему полного привода речи пока не идет.
Впрочем, основным достоинством VW T-Cross должна стать его вместительность. Сообщается о том, что, несмотря на компактные размеры, салон кроссовера окажется достаточно просторным для пяти пассажиров, а объемы багажного отделения будут варьироваться от 385 до 455 л — в зависимости от положения заднего дивана, который получил продольную регулировку. Максимальный же грузовой объем кроссовера достигнет 1 281 л.
Дебютировать Volkswagen T-Cross должен уже в октябре, а его продажи в Европе производитель планирует начать в первые месяцы следующего года.
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