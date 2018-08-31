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Названа примерная цена новой Lada 4x4
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Названа примерная цена новой Lada 4x4 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Экс-глава АвтоВАЗа заявил, что новое поколение внедорожника окажется дешевле конкурентов.
Бывший руководитель АвтоВАЗа, а ныне топ-менеджер Groupe Renault Николя Мор сообщил, что новое поколение «Нивы» будет стоить дороже нынешнего, но дешевле европейского конкурента — Renault Duster, передает Autonews. Так, цены на текущую версию Lada 4x4 в пятидверном исполнении стартуют от 538,7 тыс. рублей, а стартовая стоимость «Дастера» — от 670 тыс. рублей. Таким образом, можно предположить, что новую «Ниву» в базовой комплектации и с наименее мощным мотором предложат примерно за 650 тыс. рублей.
Напомним, премьера концепта Lada 4x4 Vision состоялась на Московском автосалоне в среду. Прототип демонстрирует дизайн, который может получить серийный бюджетный внедорожник после смены поколения.
О «товарной» версии 4x4 известно, что она может «переехать» на платформу для среднеразмерных автомобилей CMFB-LS, разработанную альянсом Renault-Nissan. Однако, как ранее заявлял Мор, окончательное решение по данному вопросу пока не принято.
Ожидается, что Lada 4x4 нового поколения появится не раньше 2021 года.
Пока же внедорожник можно купить в тремя либо пятью дверьми, 83-сильным мотором объемом 1,7 литра в сочетании с 5-ступенчатой механической трансмиссией и системой полного привода.
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