ТОП — 8 «проходимцев» волгоградских дорог

В составленном рейтинге популярности на первом месте расположился «Неубиваемый» Renault Duster . Автомобиль хорошо зарекомендовал себя на наших дорогах как на трассе, так и на пересеченной местности и по воде. Россиянам предлагается Renault Duster как с дизельным агрегатом, так и с бензиновым. Для почитателей бездорожья лучше остановить свой выбор на дизельной версии. Для тех кто не съезжает с асфальтового покрытия подойдет бензиновый агрегат.

Suzuki Vitara оснащается полностью силовым оборудованием японского производства. Поэтому «убить» такое оснащение может только неумелый автослесарь. Проходимость данной модели довольно хорошая. Машина справляется и с городским ритмом движения и с бездорожьем благодаря слаженной работы АКПП и мотора.

Номер три в рейтинге — Volkswagen Tiguan. За счет межколесного дифференциала, данная модель вылезет пожалуй из любой ямы. А система 4Motion Active Control позволяет автомобилю плавно переключаться между различными режимами езды.

Honda CR-V на четвертом месте. Ее относят к автомобилям с хорошими ходовыми характеристиками и управляемостью.

Замыкает пятерку — ŠKODA KODIAQ. Собранная на базе платформы MQB от Volkswagen, данная модель вобрала в себя все лучшее от немецких технологий и чешских автопроизводителей.