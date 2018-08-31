Семейство Lada Vesta полностью сформировано

Дебютировав в виде седана, за неполные три года « Лада Веста » обрела массу новых версий: метановую и с мотором 1.8, универсал SW и 145-сильный седан Vesta Sport, приподнятые Cross-исполнения в четырех— и пятидверных кузовах. На этом — всё.

Как пишет портал auto.mail.ru со ссылкой на начальника управления развития продуктового портфеля марки Lada Сергея Корниенко , другие модификации, даже если они обсуждались или мелькали в виде прототипов, не появятся. Речь идет о хэтчбеке, который изначально был запланирован в линейке, но маркетологи сочли его неперспективным.

Также лишились шансов увидеть свет удлиненное исполнение Signature и полноприводная «Веста». На первое (что было очевидно изначально) без принуждения покупателей не найти. Вторая из-за иностранных компонентов вышла бы слишком дорогой.

Не будет и других моторов: ни бюджетной версии с восьмиклапанным агрегатом, ни двигателей альянса Renault-Nissan, ни тем более вазовского турбомотора 1.4, проект которого закрыт. А вот трансмиссию в течение ближайшего времени заменят — робота АМТ на вариатор Jatco. Официально вазовцы ничего не говорят, но слухи утверждают, что агрегат выбран, идут испытания, а на рынке «Веста» с CVT может появиться в 2019 году.