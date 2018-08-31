Новый Ford Mustang: полный привод и гибридная силовая установка

Спорткар Ford Mustang нового поколения появится в 2021 году. Модель, в основе которой сейчас лежит эксклюзивная заднеприводная «тележка», может переехать на одну из пяти новых модульных платформ, на которой также построят будущий Explorer и Lincoln Navigator. Об этом в интервью изданию Automotive News сообщил главный исполнительный директор Ford Джеймс Хакетт

С переходом на новую платформу базовые версии «Мустанга» сохранят переднемоторную заднеприводную компоновку, однако в линейке также могут появиться и полноприводные модификации. Такие машины составят конкуренцию Dodge Challenger GT AWD. Помимо этого, в 2020 году дебютирует гибридная версия маслкара.

По словам главного дизайнера Ford Даррелла Бехмера, модульная архитектура позволит его команде по-прежнему быть максимально гибкой в плане стилистики спорткара: модель останется стильной и пропорционально сбалансированной.

Хотя считается, что у Ford Mustang никогда не было полноприводных модификаций, в 1965 году один такой автомобиль все-таки был построен. Разработкой экспериментальной машины занималась компании Ferguson Research. Маслкар получил центральный дифференциал, который распределял момент между осями в соотношении 37/63, и переднюю торсионную подвеску. Однако из-за дороговизны Ford от внедрения полного привода отказался.

Источник: Automotive News