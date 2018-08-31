Как звучат 300 км/ч: Bentley представили спортивную версию Bentayga V8

Bentayga — модель еще совсем новая: первый кроссовер Bentley Motors выпустили только в 2015 году. Премьеру ждал успех, и английский бренд ожидаемо представил спортивную версию автомобиля. V8, сохранив фирменный стиль Bentley снаружи и внутри, получила целый ряд новых характеристик. На ней хочется прокатиться, только чтобы разогнаться до 100, меньше чем за 5 секунд, и услышать, как звучат предельные 290 км/ч. Несмотря на такую мощность, создатели V8 позаботились о топливной экономичности: двигатель может отключать четыре из восьми цилиндров, при этом не теряя в динамике — ничего не почувствует даже водитель. К тому же благодаря такой функции снижается объем выбросов СО2.

550 л/с под капотом требуют повышенной безопасности. Системы Drive Dynamics Mode и All-Terran подстраивают автомобиль под различные дорожные и внедорожные условия — в распоряжении водителя до восьми предустановленных режимов ("Снег" и «Грязь», кстати, скоро будут очень актуальны). Bentayga V8 оснащен и самой мощной тормозной системой в истории Bentley, функцией предотвращения столкновений и даже ассистентом для поездок в черте города — он распознает дорожные знаки, помехи и помогает парковаться. Так что со стереотипом о том, что с крупногабаритными авто справиться могут только опытные водители, пора распрощаться.

Снаружи создатели V8 подчеркнули новое спортивное наполнение автомобиля, однако только деталями, чтобы не перебивать классические черты Bentayga: у модели скульптурный силуэт, черная решетка радиатора и увеличенный дорожный просвет. Получилось в меру выразительно и утонченно: придется по вкусу как любительницам четких спортивных форм, так и поклонницам традиционного стиля Bentley.

V8 будет доступна в четырех-, пяти— или семиместной конфигурации салона, но с неизменно стильным интерьером. Bentley придерживаются своего традиционного подхода к оформлению автомобилей: ручная работа, натуральные материалы и внимание к деталям — высокая мода, не иначе. Ценительницам (и особенно коллекционерам) стильных и изящных интерьеров Bentayga V8 просто необходим в новом насыщенном оттенке Cricket Ball. К сожалению, красно-каштановый вариант с глянцевыми вставками и отделкой руля кожей и деревом будет доступен только опционально. Всего Bentley предлагают 15 однотонных и 5 двухцветных решений. Какое бы вы ни выбрали, внутри вас ждет еще немало сюрпризов. Пассажирам задних сидений особенно понравится 10-дюймовый планшет с 4G-интернетом и Wi-Fi-модулем (чтобы сразу же поделиться окружающей красотой в Instagram), а водителю — информационно-развлекательная система с жестким диском на 60 Гб. И, конечно, вместительный багажник, куда точно поместятся все покупки, — неоспоримое преимущество кроссовера со спортивными характеристиками перед миниатюрными собратьями.