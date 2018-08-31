Lamborghini Aventador SVJ превращается в версию с открытым верхом

Прикрепленный снимок представляет собою работу независимого дизайнера Аксенова Никиты , который немного модернизирует кузов автомобиля с помощью специальных компьютерных программ.

Не нужно быть специалистом, чтобы догадаться, что изображение не является реальным и создано с помощью того или иного графического редактора. Другими словами: это неофициальный рендер, воплощающий виденье художника о возможном Lamborghini Aventador SVJ с открытой крышей. Конечно, на данный момент никаких заявлений о родстере со стороны компании не поступало, но вполне возможно, что Lamborghini рассматривает такой автомобиль.

Напоминаем, Aventador SVJ, лежащий в основе модели без верха, был представлен на Monterey Car Week несколько дней назад. Под капотом автомобиля располагается 6,5-литровый двигатель V12 с отдачей в 770 лошадиных сил (при 8500 об/мин) и 720 Нм крутящего момента (при 6750 об/мин). Сухая масса SVJ составляет 1 525 килограмм, в то время как разгон 0-100 км/ч занимает 2,8 секунды, 0-200 км/ч — 8,6 секунды, а максимальная скорость превышает отметку в 350 километров в час.

Aventador SVJ предлагается исключительно как купе. Производство ограничено 900 единицами, а цена начинается с 349 116 евро (эквивалентно 405 678 долларам США).