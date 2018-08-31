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Volkswagen раскрыл «убийцу» Nissan Juke
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Volkswagen раскрыл «убийцу» Nissan Juke 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
«Народная марка» обнародовала эскизы и видеотизер «паркетника» T-Cross, который будет конкурировать с Nissan Juke и другими кроссоверами субкомпактного сегмента.
При габаритной длине 4,1 метра T-Cross в модельном ряду Volkswagen займет место ниже T-Roc. Объем багажника кроссовера составит 455 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1 281 литр.
Судя по опубликованным изображениям, новинка получит жидкокристаллическую приборную панель и широкоформатный экран мультимедийной системы. В список доступного для автомобиля оборудования, как ожидается, войдут системы предотвращения фронтальных столкновений и слежения за рядностью движения.
Как и прочие модели Volkswagen, T-Cross построят на модульной архитектуре MQB. Для кроссовера будет использоваться та же конфигурация платформы, что и для хэтчбека Polo. В движение автомобиль будут приводить бензиновые турбомоторы объемом 1 литр (95 л.с. и 115 л.с.) и 1,5 литра (150 л.с.), а также полуторалитровый турбодизель (95 л.с.). Силовые агрегаты станут сочетаться с 6-ступенчатой механической трансмиссией и с преселективным «роботом».
Премьера автомобиля состоится на Парижском автосалоне, стартующем 4 октября.
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