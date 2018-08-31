BMW Z4 Roadster: новое видео с M40i G29 в темно-сером кузове

Баварцы представили три официальных видео, на которых впервые представлен новый BMW Z4 Roadster G29 в кузове темно-серого цвета. В то же время на ранее официально показанных фотографиях автомобиль представлен в кузове окрашенном эксклюзивным лаком First Edition Frozen Orange Metallic, или сильным Мельбурнским Красным лаком. Сегодня представлен Z4 в более приглушенном темно-сером цвете.

На видео подробно показан дизайн интерьера и экстерьера, а также показан BMW Z4 M40i в динамике во время вождения на гоночной трассе.

На видео внутреннего дизайна можно увидеть видим не только новую центральную консоль, но и новую информационно-развлекательную систему с iDrive 7.0 и BMW Live Cockpit Professional с полностью цифровым дисплеем. К сожалению, головной дисплей, который предлагается впервые в Z4 и который проектирует всю важную информацию в прямом поле зрения водителя, на видео не отображается.

Более подробная техническая информация о новом BMW Z4 будет представлена концерном 19 сентября, а затем через несколько дней состоится европейская премьера нового Z4 на Парижском автосалоне 2018 года.