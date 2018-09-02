Observador (Португалия): Хотите приобрести внедорожник? Lada — запомните это имя

Любопытно, что одна из наиболее интересных моделей внедорожников, которая очень скоро может появиться в продаже, производится не в Европе и не в Соединенных Штатах, а в России. Многообещающий вездеход — свидетельство возвращения Lada в ряды производителей высшего класса.

В настоящее время модель Lada 4×4 Vision может похвастаться только выставочным образцом, но русские будут полными дураками, если не запустят эту модель в серийное производство особенно после того, как презентация автомобиля на Московском автосалоне была крайне доброжелательно встречена публикой — и прессой.

Это правда, что автомобили Lada производятся в стране Владимира Путина , но на самом деле этот бренд в гораздо большей степени европейский, чем кажется, иначе он бы не принадлежал к группе Renault наряду с Dacia , Alpine, Samsung и самим Renault. У Lada есть свой очень старый, но надежный внедорожник «Нива» с отличными характеристиками для этого типа автомобилей. Похоже, модель, которую производят с 1977 года, наконец уходит в прошлое: Lada нашла ей достойного преемника. И, к счастью, Lada 4×4 Vision — не только самая привлекательная модель российского производителя, но и автомобиль, способный посоперничать с самыми лучшими европейскими аналогами в этом сегменте. По крайней мере в плане эстетики.

Грубоватые, но современные линии делают Lada 4×4 Vision похожей на компактный внедорожник вроде Duster, только после серьезного злоупотребления стероидами. В данном случае это неплохо, потому что модель соответствует вкусам покупателей, которые обычно выбирают этот тип транспортных средств. Разумеется, машина едва ли выйдет в серийное производство с красивыми 21-дюймовыми колесами, которые делают автомобиль еще выше, но внешний вид модели от этого не пострадает.