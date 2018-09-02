Любопытно, что одна из наиболее интересных моделей внедорожников, которая очень скоро может появиться в продаже, производится не в Европе и не в Соединенных Штатах, а в России. Многообещающий вездеход — свидетельство возвращения Lada в ряды производителей высшего класса.
В настоящее время модель Lada 4×4 Vision может похвастаться только выставочным образцом, но русские будут полными дураками, если не запустят эту модель в серийное производство особенно после того, как презентация автомобиля на Московском автосалоне была крайне доброжелательно встречена публикой — и прессой.
Это правда, что автомобили Lada производятся в стране Владимира Путина, но на самом деле этот бренд в гораздо большей степени европейский, чем кажется, иначе он бы не принадлежал к группе Renault наряду с Dacia, Alpine, Samsung и самим Renault. У Lada есть свой очень старый, но надежный внедорожник «Нива» с отличными характеристиками для этого типа автомобилей. Похоже, модель, которую производят с 1977 года, наконец уходит в прошлое: Lada нашла ей достойного преемника. И, к счастью, Lada 4×4 Vision — не только самая привлекательная модель российского производителя, но и автомобиль, способный посоперничать с самыми лучшими европейскими аналогами в этом сегменте. По крайней мере в плане эстетики.
Грубоватые, но современные линии делают Lada 4×4 Vision похожей на компактный внедорожник вроде Duster, только после серьезного злоупотребления стероидами. В данном случае это неплохо, потому что модель соответствует вкусам покупателей, которые обычно выбирают этот тип транспортных средств. Разумеется, машина едва ли выйдет в серийное производство с красивыми 21-дюймовыми колесами, которые делают автомобиль еще выше, но внешний вид модели от этого не пострадает.
Длиною 4,2 метра внедорожник Lada всего на десять сантиметров меньше, чем Dacia Duster. Хотя будущее новой модели до конца не ясно, главный дизайнер марки Стив Маттин уже заявил, что вдохновением для 4×4 Vision послужила 4×4 Niva, не указав, правда, в чем именно. Просто один автомобиль выглядит современным и дерзким, тогда как другой — несколько старомодным. В общем будем надеяться, что Lada решится на массовое производство, потому что в харизме Vision 4×4 точно не откажешь.