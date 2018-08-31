Появились первые данные о цене новой Lada 4x4

Вице-президент Renault Николя Мор в интервью Autonews не только сделал первые прогнозы относительно цены будущей серийной Lada 4x4, но и позволил себе намекнуть на техническую составляющую. По его словам, новое поколение внедорожника займет ценовую нишу между нынешней Lada 4x4 и кроссовером Renault Duster

"Согласно ценовой политике Альянса, при схожих спецификациях автомобили Lada должны быть все равно немного дешевле, чем Renault. Поэтому модель, конечно, будет немного дороже, чем нынешняя Lada 4х4. Но менее дорогой, чем нынешний Renault Duster, хотя свойства у них будут схожи", — цитирует издание Николя Мора.

Таким образом, было бы вполне резонно предположить, что в основу конструкции серийной Lada 4x4 нового поколения ляжет все же платформа «Дастера»: слухи об этом ходят уже достаточно давно. Правда, к моменту появления новой Lada 4x4 на рынке Renault Duster, вполне возможно, успеет сменить поколение: на конвейер новинка встанет не ранее 2020 года.

Интересно, что, по словам Мора, АвтоВАЗ после запуска нового внедорожника не откажется от старого: производиться они будут параллельно, обеспечивая присутствие марки Lada сразу в двух ценовых сегментах.

Цены на нынешнюю Lada 4x4 стартуют с отметки в 499 900 рублей, а самый доступный Renault Duster стоит 689 000 рублей — правда, в этом случае речь идет о переднеприводной модификации с 1,6-литровым 114-сильным мотором и механической КПП. Получит ли новая Lada 4x4 версию с приводом на передние колеса, пока не уточняется.