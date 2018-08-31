Электрический Peugeot 208 появится в следующем году

Peugeot 208 находится на стадии модернизации и готовится в 2019 году получить электрическую версию.

В основу предстоящего автомобиля должна лечь платформа e-CMP, которая будет использоваться в электрическом Citroen , также прибывающем в следующем году. Помимо внутренних модификаций, Peugeot 208 станет обладателем всего нескольких внешних обновлений, в том числе другой решетки радиатора. К ним присоединятся перенастроенная информационно-развлекательная система и другая комбинации приборов.

«Нам не нужно кричать о том, что этот автомобиль является электрической версией» — сказал руководитель проекта Peugeot Жиль Видаль. «Силовой агрегат [EV] дополнит диапазон 208, а не создаст отдельную версию».