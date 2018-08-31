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Электрический Peugeot 208 появится в следующем году
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Электрический Peugeot 208 появится в следующем году 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Peugeot 208 находится на стадии модернизации и готовится в 2019 году получить электрическую версию.
В основу предстоящего автомобиля должна лечь платформа e-CMP, которая будет использоваться в электрическом Citroen, также прибывающем в следующем году. Помимо внутренних модификаций, Peugeot 208 станет обладателем всего нескольких внешних обновлений, в том числе другой решетки радиатора. К ним присоединятся перенастроенная информационно-развлекательная система и другая комбинации приборов.
«Нам не нужно кричать о том, что этот автомобиль является электрической версией» — сказал руководитель проекта Peugeot Жиль Видаль. «Силовой агрегат [EV] дополнит диапазон 208, а не создаст отдельную версию».
Другими словами, Peugeot не будет следовать по стопам Mercedes-Benz и создавать электрический суббренд. Видаль заявляет: «Для нас платформа [e-CMP] означает, что автомобили могут принимать несколько силовых агрегатов в рамках нашего плана», имея в виду тот факт, что все будущие Peugeot получат электрические версии к середине 2020 года.
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