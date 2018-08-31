BMW угодила в скандал из-за взрывающихся моторов

Несколько десятков автовладельцев в Южной Корее пожаловались на дефект в автомобилях BMW . За расследование дела взялась местная полиция.

Поводом для обысков стали более 60 зарегистрированных случаев взрыва моторов в автомобилях BMW и коллективный иск от клиентов баварского бренда. В компании признали наличие проблемы и объяснили, что она кроется в системе рециркуляции отработанных газов.

Из-за выявленного дефекта автопроизводитель уже отозвал автомобили в Южной Корее и в Германии, а также намеревается провести сервисную кампанию в других странах. Глобальный отзыв затронет свыше 320 тыс. экземпляров 3 Series, 7 Series, X3, X4 и X5 с четырех— и шестицилиндровыми дизельными моторами, которые были проданы с июля 2012 года по сентябрь 2015 года.

Как сообщают СМИ, 30 августа в офисе BMW в Сеуле прошли обыски — полицейские искали документы, касающиеся дефекта в автомобилях компании. По версии следствия, автопроизводитель мог намеренно скрыть бумаги, относящиеся к этому делу.