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Специальный Nissan Navara N-Guard усилит позиции модели на рынках
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Специальный Nissan Navara N-Guard усилит позиции модели на рынках 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Компания Nissan анонсировала еще одно специальное издание пикапа Navara, названное N-Guard. Новое дополнение к ассортименту Navara станет идеальным предложением для тех, кто желает приобрести популярный автомобиль и персонализировать его с помощью множества комплектов и дополнительных элементов.
В первую очередь новый Nissan Navara N-Guard получает переднюю решетку, окруженную противотуманными фарами, зеркала, дверные ручки и задний бампер, выполненные в черном цвете. Компания также добавляет аналогичные подножки, крепления на крыше, люк на крыше и отличительные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. На выбор клиента доступно три внешних окраски: Twilight Grey, Metallic Black и Storm White.
Внутри Navara N-Guard имеет целый ряд усовершенствований, включая тканевую и кожаную обивку сидений, жёлтую строчку и специальные коврики. Список стандартного оборудования дополняют следующие системы: помощник при подъеме на холм, помощник при спуске, автономное экстренное торможение, система кругового обзора и многое другое.
Под капотом пикапа располагается 2,3-литровый дизельнй двигатель dCi от Nissan, обеспечивающий 190 лошадиных сил и работающий в паре с механической или автоматической коробкой передач.
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