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Классический маслкар Pontiac GTO превратили в уникальный пикап
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Классический маслкар Pontiac GTO превратили в уникальный пикап 

Motor.ru 23 минуты назад
Фото: Motor.ru
Аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу существующий в единственном экземпляре маслкар Pontiac GTO в кузове «пикап». Такой автомобиль мог бы выпускаться американской маркой в середине 60-х годов, но на самом деле его построил энтузиаст Рон Линдерманн, страстный любитель оригинального GTO и Chevrolet El Camino.
Постройка пикапа заняла 10 лет. В его основе лежит рама, двигатель, трансмиссия и передняя часть кузова от Pontiac GTO образца 1965 года. Большинство кузовных панелей позаимствованы у других моделей «Понтиака», крыша и рамки дверей — у El Camino.
Под капотом Pontiac GTO Chief Camino установлен стандартный для модели двигатель: карбюраторный 6,4-литровый V8, мощность которого увеличена с 340 до 415 сил. Коробка — четырехступенчатая «механика» Muncie. На задней оси пикапа появился дифференциал повышенного трения.
Интерьер машины полностью соответствует оригинальному GTO: в салоне установлена классическая приборная панель, рычаг КПП Hurst и руль с деревянным ободом.
Предварительная цена Pontiac GTO Chief Camino составляет 40-50 тысяч долларов (2,7-3,4 миллиона рублей).
Фото: Sotheby's
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