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VW показал T-Cross на тизерах
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VW показывает T-Cross на очередных тизерах 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Маленький кроссовер Volkswagen приближается к моменту воплощения в металле.
Как и большинство субкомпактных кроссоверов, Volkswagen T-Cross хочет заслужить почёт и уважение со стороны, прежде всего, молодёжи. По сути, речь про внедорожный Polo-«переросток». Платформа — MQB A0. От компактного хэтча он вообще наследует практически всё. Не мечтайте при этом о полноприводной версии, так как T-Cross, согласно ожиданиям, выйдет исключительно с двумя ведущими передними колёсами. Это действительно имеет смысл, так как люди, покупающие машины данного класса, меньше всего заботятся о проходимости своего транспортного средства.
VW 
Несмотря на свой маленький размер, T-Cross станет очень практичным автомобилем, предлагая 455 литров багажного пространства багажника и целых 1281 литра после складывания заднего дивана (60:40).
VW 
В оснащение новинки войдёт: цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема Beats, 18-дюймовые колёсные диски.
Осенью этого года этот VW совершит мировую премьеру, но не поступит в продажу в Европе до следующей весны. Возможно, нам не удастся увидеть его в металле на Парижском автосалоне 2018 в октябре, так как компания из Вольфсбурга, похоже, пропускает это событие. Вероятно, организуют отдельное мероприятие по демонстрации T-Cross. Такой ход сегодня выбирает всё большее число автопроизводителей, поскольку выше рекламная отдача.
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