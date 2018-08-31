Каждый третий автомобиль в России — это «Лада»

Эксперты «Автостата» назвали самые распространенные марки легковушек в стране.

По состоянию на 1 июля текущего года в России насчитывалось 43 млн легковых автомобилей. 13,8 млн 32% из них — это модели бренда Lada . Следом с огромным отрывом идут Toyota (3,82 млн шт.) и Nissan (2,05 млн шт.), следует из сообщения агентства.

Также в рейтинг вошли Hyundai (1,95 млн шт.), Kia (1,87 млн шт.), Renault (1,72 млн шт.), Chevrolet (1,64 млн шт.), Volkswagen (1,56 млн шт.), Ford (1,37 млн шт.) и Mitsubishi (1,16 млн шт.). Количество других брендов в российском автопарке не превышает 1 млн экземпляров.

Как сообщал «Авторамблер», по итогам первой половины 2018 года самыми популярными новыми иномарками оказались автомобили корейских брендов — на них пришлось почти четверть всех продаж. Российские машины занимают лишь вторую строчку с долей в 22,3%, а в топ-3 входят японские автомобили (19,7%).