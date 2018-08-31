Из Lego сделали копию Bugatti Chiron в натуральную величину. Она даже едет!

Bugatti Chiron из кирпичиков конструктора, который по размерам повторяет реальное авто? Да! Ещё более впечатляет другое — это чудо едет.

Bugatti Chiron из деталек Lego Technic — какое-то поистине это инженерное чудо. Сходство с реальным гиперкаром поражает!

Такой Bugatti Chiron состоит из 1 000 000 элементов конструктора пластмассового. Игрушечный вариант точно даже получил активный задний спойлер, «нормальные» спидометр и фонари. Удивительно!

В движение аппарат приводится сразу массой моторчиков Lego Technic — их (!) 2 304. Помним ещё про 4 032 шестерёнок и 2 016 осей Lego Technic. Общая итоговая отдача по мощности составляет 5,3 лошадиных силы. Реплика, весящая 1,5 тонны, как говорят, достигает почти 20 км/ч. Конечно, "Широн" настоящий совершенно в иной лиге играет. Но ведь мы имеем дело с игрушкой, по сути!

Разработки и сборка заняли вместе более 13 000 часов. Другими словами, если бы один человек предпринял попытку всё сделать самому по проекту, ему потребовалось бы почти полтора года, чтобы закончить дело — без перерывов на сон и еду.

«Бугатти» даже проверил готовый продукт на трассе, посадив за руль экс-победителя марафона в Ле-Мане Энди Уоллеса.

«Вождение LEGO Chiron — отличный опыт, который мне очень понравился, — сказал Уоллес. — Все эти годы назад я никогда не мог себе представить, что когда-нибудь буду управлять автомобилем из LEGO!»

«Эта модель в натуральную величину является первой в своём роде, первой во многих отношениях. Мы хотели раздвинуть границы нашего собственного воображения», — добавили в «Лего».