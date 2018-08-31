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Тест-пилот Koenigsegg на «Мазде» проехал Нюрбургринг быстрее BMW M5 и Lamborghini
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Тест-пилот Koenigsegg на «Мазде» проехал Нюрбургринг быстрее BMW M5 и Lamborghini 

Motor.ru 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Тест-пилот Koenigsegg Роберт Сервански на доработанном родстере Mazda MX-5 проехал «Северную петлю» Нюрбургринга за 7 минут 37,38 секунды. Автомобиль оказался быстрее, например, суперкаров Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera и Lexus LFA, а также нового «заряженного» седана BMW M5.
11-летняя «Мазда» Сервански доработана для использования на трек-днях. Она весит всего 1090 килограммов, включая полбака топлива и водителя. Он удалил кондиционер и пассажирское кресло, установив на место водителя карбоновый «ковш».
Видео YouTube-канала turningperformance
Кроме того, были доработаны подрамники, установлены более мощные тормоза, гоночный выпуск, трековая подвеска, иная система охлаждения, 17-дюймовые колеса с трековыми (но допущенными до дорог общего пользования) шинами, облегченный маховик, новое сцепление и пятиступенчатая «механика» (вместо стандартной шестиступенчатой) со сближенными передаточными числами. Ограничитель оборотов поднят до 8000 оборотов, а мощность стокового мотора увеличена примерно на 30 сил.
Ранее Роберт Сервански на гиперкаре Koenigsegg One:1 установил рекорд в Спа и на автодроме «Сузука».
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