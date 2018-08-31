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Китайцам предложили роскошный Ford Kuga
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Китайцам предложили роскошный Ford Kuga 

Allroader.ru 5 часов назад
Фото: Allroader.ru
В Китае в рамках автосалона в Чэнду продемонстрировали новую версию кроссовера Ford Kuga, получившую по-настоящему премиальное исполнение. Модель базируется на базе версии Vignale, доступной в Соединенных Штатах и Европе, но обладает определенными отличиями.
Внешность кроссовера полностью заимствовала от Vignale, за исключением шильдика на задней двери. В частности, появилась новая решетка радиатора, большое количество хрома в отделке экстерьера и тонировка передней светотехники.
Оформление салона предполагается в светлых тонах, но высококачественная кожа, характерная для Vignale, здесь не используется. Зато есть огромный дисплей мультимедиа-системы планшетного типа, но его интеграция выполнена весьма оригинально, с дополнительным поддерживающим креплением наверху передней панели, не обеспечивающим необходимой гармоничности.
В техническом плане изменений не предусматривается. Приобрести кроссовер можно будет с турбированными моторами объемом 1.5 и 2.0 литра. Их мощность составляет соответственно 181 и 245 «лошадей». Трансмиссия только автоматическая. При использовании первого из двигателей привод можно выбирать, а для старшего из моторов он исключительно полный.
В какую цену обойдется покупателям новая версия Ford Kuga пока неизвестно. Базовая комплектация SUV обходится местным покупателям в 170 тысяч юаней или почти 1.7 миллиона рублей.
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