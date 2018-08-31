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Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером
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Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером 

Автовести 4 часа назад
Фото: Автовести
Итак, схема следующая. Берем ставшее практически культовым за 4 поколения купе Eclipse — и возрождаем его, но уже в форм-факторе, который для производителей уже как золотая жила. То есть получаем новый кроссовер с уже раскрученным именем и все более модным сегодня купеобразным кузовом с покатой крышей — среди «не премиума» такие пока еще встречается нечасто. И все это на действующей платформе GS (не слишком дорого в разработке) и с ядреным дизайном, который почти без изменений перешел на серийную модель с концепта XR-PHEV II 2015 года.
Версии без панорамного стеклянного люка отличаются двумя «горбами» на крыше, которые отштампованы, чтобы дать больше пространства над головами. Базовые фары — галоген со светодиодными ДХО, зато 18-дюймовые колеса — уже в стартовой комплектации. ?
Вопрос от joga_bonito_forever
Для кого он?
Для тех, кому нужна машинка поярче. А Eclipse Cross в Mitsubishi — это как раз такое яркое пятно на фоне примелькавшихся моделей компании. За счет этой «нескучности» к новой модели в компани намерены подтянуть больше женской аудитории (до 35%). А так основные группы покупателей — это мужчины и женщины 30-40 лет без детей или с одним ребенком и месячным доходом более 80 000 рублей, либо более зрелая категория 45+ с заработком от 150 000 рублей. ?
Вопрос от mahutoff
Каков он по размеру?
По своим размерам (4405х1805х1685 мм) Eclipse Cross стоит аккурат между компактным ASX и среднеразмерным Outlander. Все трое возведены на общей платформе GS с одинаковой колесной базой (2670 мм). Японцы так и заявляют: новичок стоит меж двух огней, на стыке двух классов кроссоверов (компактный и среднеразмерный), где с одной стороны подпирают Nissan Qashqai и Toyota RAV4, а с другой — Nissan X-Trail. В Mitsubishi надеются на долю сразу из двух сегментов и добавляют, что еще часть клиентов пересядет на Eclipse Cross с модели ASX.
Салон — «цитатник» из других моделей Mitsubishi и выглядит спокойнее внешности. Высокие стойки зеркал хочется сдвинуть вперед. Смартфон ложится перед рычагом КПП или в подстаканники. Шустрая медиасистема Mitsubishi Connect «дружит» с Apple и Android, управляется голосом через Siri или OK Google. Но встроенной навигации не будет, вся надежда — на смартфон. Подрулевые «лопасти» ручного режима коробки — на колонке. ?
Вопрос от dimon_freelancer
Как едет 0-100, вяло?
Бодрее, чем ожидалось! Ведь Eclipse Cross — это еще и новый бензиновый турбомотор 4В40 (не путать с 4А40 для европейского Colt), дебютировавший в 2017 году. У него комбинированный впрыск с двумя форсунками на «котел» (первая подает топливо во впускной трубопровод, вторая — в камеру сгорания), за счет чего меньше зарастают отложениями впускные клапаны. Кстати, перед тестом нам задавали ехидные вопросы о ресурсе агрегата (мол, 160 000 км — и привет, капремонт?), но двигатель свежий, больших пробегов и статистики по нему пока нет.
У мотора 4В40 цепь в приводе ГРМ, более «термостойкие» выпускные полые клапаны с натрием внутри, фазовращатели на впуске и выпуске, резиновые впускной коллектор (на 20% легче и меньше греется) и крышка головки блока. ТО раз в 15 000 км, гарантия — 3 года или 100 000 км. «Чашки» амортизаторов связаны растяжкой — это работает на управляемость.
В Старом Свете этот 1,5-литровый движок выдает 163 л.с., однако в России их у него «налоговые» 150. Но главное — это момент в 250 Нм на «полке» в 2000-3500 об/мин, при этом японский турбомотор адаптирован под российский 92-й бензин! К мотору тестовой машины привинчен знакомый по Outlander и ASX, но перенастроенный вариатор Jatco F/W1СJC с толкающим ремнем, доработанным гидротрансформатором и вынесенным радиатором масла. От Outlander взята «сухая» муфта привода задней оси в полноприводной версии. (Кстати, для Европы у Eclipce Cross еще зарезервирован дизель 4N14 объемом 2,2 л с 8-ступенчатым автоматом, но в России мы его не увидим).
Полноприводный Eclipse Cross с вариатором ожидаемо самый тяжелый и медленный в гамме. Он весит 1600 кг и до 100 км/час, по паспорту, едет за 11,4 сек. Но на деле за счет наддувного движка машина показалась заметно резвее. Это вам не унылый «атмосферник»: маленький турбомотор и в городе, и на сочинских серпантинах тянет бодро, с ощутимым резервом тяги для активных обгонов и ускорений. Не скучный и даже подстегивает похулиганить.
Современность и винтаж: тачпад управления медиасистемой и навигацией соседствует с древними кнопками подогрева сидений, кочующими из модели в модель. Кругляш между ними переключает режимы полного привода.
В Eclipse Cross собрали все опции, что есть у Mitsubishi. Например, складной проекционный дисплей (только высокому водителю он почти не виден), электроручник с автоудержанием…
…и камеры кругового обзора с отдельным отображением правого борта.
Благо запас хватких тормозов вместе с достаточно точным (хотя и несколько «резиновым» в ощущениях) рулевым управлением это разрешают. На этом фоне даже более легкий и компактный ASX кажется «овощным», не говоря уже про Outlander. Собственно, в этой в живости характера — еще одно отличие турбового Eclipse Cross от своих атмосферных собратьев.
Хотя были у меня поначалу опасения, что прыть турбомотора увязнет в вариаторе. Но японцы постарались, так настроив мотор с коробкой, что возникает почти иллюзия езды на классической АКПП. Вариатор Jatco своими переключениями хорошо «косит» под 8-ступенчатый автомат (можно переключать и вручную), не зависает надолго на высоких оборотах и в реакциях на газ вообще оказался куда шустрее и логичнее, чем я ожидал.
У Eclipse Cross адаптивный круиз-контроль с торможением до остановки и возобновлением движение. Система смягчения столкновений (FCM) при опасном сближении «поднимает шум» или сама экстренно тормозит. На парковке удариться в стену или в машину не даст система UMS: если она видит преграду на 4 метра впереди или сзади, то «придушивает» мотор. При выезда с парковки задом система RCTA следит за машинами, едущими по бокам.
Полный привод S-AWC у Eclipse Cross проще, чем у Outlander: нет активного переднего межколесного дифференциала, распределяющего тягу между колесами. У Eclipse Cross эта работа возложена на тормоза, которые «прихватывают» внутренние к апексу колеса, помогая круче заехать в изгиб. Проверили это на горных «шпильках» — действительно работает, машина охотнее ныряет в поворот под тягой, заметно уменьшается недостаточная поворачиваемость и радиус дуги.
Кстати, у S-AWC, кроме положения Auto, есть режимы «Снег» и «Гравий», в которых на задние колеса передается больше тяги (принудительной блокировки муфты нет). Но стоило в «Гравии» подняться на крутой щебеночный серпантин с кучей поворотов — и машину окутало характерное амбре подогретых фрикционов муфты привода задней оси. Вариатор, к слову, на перегрев даже не намекал — спасибо отдельному радиатору.
Уплотнители капота хорошо защищают моторный отсек от грязи.
Дверные пороги тоже остаются чистыми за счет развитых накладок на дверях.
Панорамная крыша с электрическим люком — в топовой версии.
Что до расхода топлива, то после Сочи и окрестностей бортовой компьютер показал 11,3-12,3 л/100 км с двумя пассажирами на борту и парой сумок в багажнике. ?
Вопрос от igor_sincov
Как работает подвеска на выбоинах и по гравию?
Независимые подвески (McPherson спереди, многорычажная независимая конструкция сзади) Eclipse Cross ранее доводилась на Outlander и ASX. При этом в Mitsubishi говорят, что у Eclipce Cross настройки подвесок для России оставили те же, что и в Европе. Как и клиренс в 183 мм. Размер резины под наш рынок всего один — 225/55 R18 для всех комплектаций.
Заднего свеса почти нет, но с передним «носом» и клиренсом в 183 мм вне дорог сильно не забалуешь. Снизу заметно свисают топливный бак и выхлоп. Отключаемая электронная имитация межколесных блокировок не впечатлила: долго «думает» и не слишком эффективна. Чем-то поможет, конечно, но «диагональ» лучше брать ходом.
Впрочем, даже с этими колесами руль с электроусилителем достаточно изолирован, чтобы отдача от неровностей не напрягала. Кстати, по ямам и грейдерам тоже гоняли активно: энергоемкая подвеска достойно «разглаживает» большинство неровностей, ход комфортный и ровный. Резкие тычки и удары в задней подвески проявляются на совсем уж крупных дефектах и поперечных промоинах, но в целом по плавности хода Eclipse Cross на фоне одноклассников не тушуется даже на «европейских» калибровках. ?
Вопрос от lexis013
Цена нормальная будет?
Eclipse Cross импортируется в Россию из Японии, планов по локализации пока нет (они могут появиться только с ростом продаж), поэтому и цены вышли соответствующие. 1 399 000 рублей — столько стоит «входной» вариант с передним приводом и 6-ступенчатой МКПП.
Передние кресла в целом удобны и уютны. Двери отделаны мягким пластиком, есть подушка для локтей, крышка бокса между сиденьями тоже мягкая, стеклоподъемник-автомат — лишь у водителя.
Раздельный диван двигается и подогревается (USB-портов нет), спину держит всю, но плечам не хватает опоры и подголовники не фиксируются высоко. Места для коленей при росте 180 см хватает. Задние панели дверей — из жесткого пластика.
За «купейность» Eclipce Cross с панорамной крышей будут расплачиваться высокие задние пассажиры. Рост человека на фото — 196 см.
Подушки безопасности — только фронтальные, салон отделан тканью. Но есть автоматический кондиционер, подогрев передних кресел и зеркал с сервоприводом, электрические стеклоподъемники «по кругу», противотуманки, система стабилизации с ассистентом старта в гору, датчики света, дождя и давления в шинах, крепеж Isofix, рейлинги на крыше, настройки руля по углу и вылету, а водительского кресла по высоте, литые диски на 18 дюймов.
Самая доступная версия с вариатором (передний привод) дороже на 239 000 рублей. За эти деньги машину догрузят 2-зонным «климатом», кожаным мультурулем с подогревом и подрулевыми «лепестками» коробки, подогреваемым лобовым стеклом и задним диваном с подлокотником, медиасистемой Mitsubishi Connect с камерой заднего вида, круиз-контролем, электроручником, омывателем галогенных фар и сервоприводом складывания зеркал.
Кроме функции контроля «слепых» зон, есть у машины и контроль пересечения дорожной разметки: автоматика подает звуковые и визуальные сигналы, если автомобиль вышел из занимаемой полосы без «поворотника».
Только в комплектации за 1 828 000 рублей появятся боковые подушки и шторки безопасности, а также подушка для коленей водителя. Плюс светодиодные фары, отделка салона комбинированной кожей, бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой.
Полноприводный же Eclipse Cross (он только с вариатором) потянет минимум на 1 968 000 рублей. И будет дооснащен камерами кругового обзора, датчиками парковки, контролем «слепых» зон, сигнализатором опасности наезда сзади, а также системой защиты от аварий при парковке.
Самый дорогой вариант за 2 168 000 рублей — с аудиосистемой Rockford Fosgate (8 колонок и сабвуфер), панорамной крышей с люком, контролем полосы и системой смягчения лобовых столкновений. ?
Вопрос от mahutoff
Его конкурент Nissan Juke или Qashqai?
В списке конкурентов по ценам сама Mitsubishi ставит первым свой же Outlander с вариатором, атмосферными бензиновыми моторами объемом 2,0 (146 л.с.) и 2,4 л (167 л.с.), передним или полным приводом. «Вилка» цен близкая — от 1 559 000 до 2 140 000 рублей.
Пятая дверь — с «двухэтажным» стеклом. Таким же баловались на Citroen C4, Honda Civic и Crosstour, Pontiac Aztek.
Оконная перемычка, понятное дело, маячит в зеркале заднего вида.
На фото — ближний свет светодиодных фар вместе с противотуманками. Дальний свет выключается автоматически.
Nissan Juke сюда не попадает — он сильно меньше и дешевле. А вот дорестайлинговый «Кашкай» — вполне. Хотя выбор невелик: единственный 2-литровый бензиновый «атмосферник» сочетается с передним (МКПП) или полным приводом (вариатор) по цене от 1 525 000 до 1 733 000 рублей. Но в этом году у нас начнут продавать и обновленный Qashqai, который тоже явно будет дороже.
Следующей заявлена Mazda CX-5 ценой от 1 473 000 рублей — столько хотят за базовую версию с передним приводом, МКПП и 2-литровым «атмосферником» в 150 л.с. Версия с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом стоит от 1 670 000 рублей (полноприводный вариант дороже на 100 000), топовый 2,5-литровый движок (194 л.с.) с полным приводом — от 1 885 000 рублей без учета опций.
По объему багажника за сиденьями Eclipse Cross выигрывает разве что у Toyota CH-R, уступая остальным конкурентам и даже мелкому Nissan Juke. Хотя пара крупных туристических чемоданов сюда должна влезть.
Volkswagen Tiguan — это еще больше вариаций по агрегатам. Бензиновые турбомоторы 1,4 и 2 л, 2-литровый дизель, передний или полный привод, МКПП или «робот» с 6 или 7 ступенями… Разброс цен — от 1 399 000 до 2 369 000 рублей без учета многочисленных пакетов опций.
Не отстает со своими 20 комплектациями и Kia Sportage. К переднему или полному приводу прилагаются МКПП, автомат или «робот», а также бензиновые моторы 1,6 (турбо) и 2,0 л (атмо), вместе с 2-литровым дизелем по цене от 1 289 900 до 2 159 900 рублей. Впрочем, уже скоро в России появится обновленный Sportage, цены на который могут вырасти.
От себя добавим и Toyota. Новейший CH-R, конечно, поменьше и сзади в нем сидишь как в танке, но багажники с Eclipse Cross по размеру близки и «купейная» тема в дизайне общая. Диапазон цен — от 1 299 000 до 2 083 000 рублей, на выбор — бензиновый турбомотор 1,2 л (115 л.с.) с 6-МКПП (4х2) или вариатором (4х4), либо 2-литровый «атмосферник» (148 л.с.) с CVT и передним приводом.
У текущего поколения RAV4 (новое нам явно придется подождать) уже можно разжиться дизелем (2,2 л, 150 л.с.) с полным приводом и автоматом, но недешево — от 2 015 000 рублей. Версии с 2-литровым бензиновым мотором (146 л.с.), автоматом, вариатором, передним или полным приводом — от 1 520 000 до 2 085 000 рублей. Самый дорогой вариант — мотор 2,5 л с полным приводом и 6-АКПП по цене 1 969 000 — 2 240 000 рублей. ?
Вопрос от a. g_3_
Почему делают «нищие» комплектации с МКПП, а с автоматом пихают все, что угодно (например, панорамное стекло)?! Сделайте такую же «механику», пусть и в малом количестве!
А от дорогой версии покупатель как раз ждет максимума «благ цивилизации», и машину с МКПП он может просто «не понять». Как, в машине за 1,5 (2, 3 или 4) миллиона нет автомата, я за «ручку» должен дергать?! И дилеру совсем не надо, чтобы такая машина зависла на складе, потому что ее не берут. Вот и в Mitsubishi не скрывают, что основной спрос у Eclipse Cross будет на версии с автоматом — на них-то и делается акцент при формировании комплектаций.
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