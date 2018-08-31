Дебютировал седан Lynk&Co 03 от Geely и Volvo

Публичная премьера «четырехдверки» состоялась в рамках автосалона в Ченду.

Напомним, бренд Lynk&Co был запущен совместными усилиями Volvo Geely в 2016 году. В 2017 году на рынок Поднебесной вышла первая модель марки — «паркетник» 01, а в июне текущего года к нему присоединился компактный кросс 02. До конца этого года продуктовая линейка пополнится седаном 03, представленным сегодня на автосалоне в Чэнду.

Серийный Lynk&Co 03 внешне не отличается от прототипа, продемонстрированного в 2017 году. Как и вышеупомянутые кроссоверы 01 и 02, «тройка» построена на базе платформы CMA, разработанной Geely и Volvo (напомним, китайский концерн владеет шведской компанией). Кстати, эту же платформу использует кросс Volvo XC40

Длина Lynk&Co 03 составляет 4 639 мм, ширина — 1 840 мм, высота — 1 460 мм, а размер колесной базы — 2 730 мм. Состав силовой гаммы производитель пока не называет, отмечая лишь, что там будет плагин-гибридная версия с полуторалитровым бензиновым трехцилиндровым турбомотором Volvo мощностью 156 л.с. и семискоростным «роботом» с двойным сцеплением. Кроссоверы также оснащаются 179-сильным двигателем 1.5 и двухлитровой «турбочетверкой» Volvo мощностью 190 л.с. У «паркетника» 01 имеется 256-сильная гибридная версия с турбомотором 1.5 и запасом хода на электротяге 51 км.

В настоящее время производство и продажа автомобилей Lynk & Co налажена в Китае. В конце следующего года планируется старт сборки на бельгийских мощностях Volvo в Генте, а продажи начнутся в первом полугодии 2020-го. Кстати, не исключено появление китайско-шведских моделей на нашем рынке.

Отметим, Geely в текущем году демонстрирует более 30% роста, что позволило ему подняться на второе место в рейтинге брендов китайского рынка.

По материалам: www.kolesa.ru