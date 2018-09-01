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Geely и Volvo представили первый седан совместного бренда Lynk&Co
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Geely и Volvo представили первый седан совместного бренда Lynk&Co 

Car.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: Car.ru
Совместное детище от китайских и шведских конструкторов — седан Lynk&Co был представлен на китайском мотор-шоу в Чэнду. Это уже третья модель в линейке совместного автобренда Lynk&Co. Ранее были выпущены кроссовер «01» и компакт-кроссовер «02».
Обсуждаемый седан (вероятно по аналогии «03») ожидается к концу этого года. Собранная на платформе CMA, автоновинка особо ничем не отличается от концепта 2017 года.
Силовой агрегат седана представлен гибридной установкой, в составе которой бензиновый мотор турбо на 156 л.с.
В роли трансмиссии в данной модели используется семиступенчатая роботизированная коробка.
Как сообщили представители автопроизводителя, сборка новинки будет налажена в Китае. Далее производство Lynk&Co 03 запустят на бельгийском автозаводе в Генте.
Более подробной информации о техническом оснащении, а также про ориентировочную стоимость новинки пока что нет.
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