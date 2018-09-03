Совет дня: как поменять водительские права с истёкшим сроком действия?

В последнее время отмечен рост количества запросов на досрочную замену водительских удостоверений. Причиной этому стали ошибочные новости об увеличении пошлин на документы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД.

3-го августа вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Появилась новая государственная пошлина на водительские документы с чипами. 3 тысячи рублей стоят права и 1,5 тысячи — свидетельство о регистрации (СТС). Самих документов ещё нет — МВД только планирует их ввод. Но многие СМИ дали ошибочную информацию о росте пошлин на классические права и СТС. При этом их стоимость осталась прежней — 2 тысячи и 500 рублей соответственно.

Водители должны обновлять документы каждые 10 лет. Это бывает проблематично и муторно. Особенно для тех, кто совершает эту процедуру в первый раз. Впрочем, даже если вы уже опытный водитель и не боитесь трудностей, вам стоит прочитать кейс «Как по истечении срока действия заменить водительское удостоверение в ГИБДД» . В нём наши эксперты дают пошаговую инструкцию для успешного получения новых прав.