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Как поменять водительские права?
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Совет дня: как поменять водительские права с истёкшим сроком действия? 

HelpCase media + ещё 2 1 час назад
Фото: helpcase.io
В последнее время отмечен рост количества запросов на досрочную замену водительских удостоверений. Причиной этому стали ошибочные новости об увеличении пошлин на документы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД.
3-го августа вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Появилась новая государственная пошлина на водительские документы с чипами. 3 тысячи рублей стоят права и 1,5 тысячи — свидетельство о регистрации (СТС). Самих документов ещё нет — МВД только планирует их ввод. Но многие СМИ дали ошибочную информацию о росте пошлин на классические права и СТС. При этом их стоимость осталась прежней — 2 тысячи и 500 рублей соответственно.
Водители должны обновлять документы каждые 10 лет. Это бывает проблематично и муторно. Особенно для тех, кто совершает эту процедуру в первый раз. Впрочем, даже если вы уже опытный водитель и не боитесь трудностей, вам стоит прочитать кейс «Как по истечении срока действия заменить водительское удостоверение в ГИБДД». В нём наши эксперты дают пошаговую инструкцию для успешного получения новых прав.
Бывает так, что времени на посещение ГИБДД не хватает. Если вы столкнулись с такой проблемой, то для вас есть подходящее решение. Кейс «Как по истечении срока действия заменить водительское удостоверение через МФЦ» поможет вам разобраться в тонкостях получения новых прав в Центре государственных услуг.
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