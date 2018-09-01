АвтоВАЗ начал продажи обновлённой «Лады Гранты» по всей России

Сегодня, первого сентября, в России официально стартовали продажи обновлённых автомобилей " Лада Гранта ".

У обновлённой «Гранты» теперь четыре типа кузова. К прежним седану и лифтбеку добавились хэтчбек и универсал — раньше эти варианты были известны под именем " Лада Калина ". Но в результате рестайлинга и «Гранты», и «Калины» получили единое оформление передка и общее название.

Дизайн обновлённой модели выдержан в стиле " Лады Весты ": изменились бамперы, фары, решётка радиатора, форма передних крыльев и капота. У седана преобразилась и задняя часть кузова — номерной знак переехал с бампера на крышку багажника, а остальные версии получили только новый задний бампер.

Все автомобили получили переднюю панель и руль от «Калины», чуть изменённое оформление щитка приборов и новые передние сиденья, у которых может быть регулировка высоты. Из приятных мелочей — кнопка замка багажника в дорогих вариантах, бамперы в цвет кузова и система ЭРА-ГЛОНАСС во всех комплектациях.

Двигатели остались прежними, но у машин изменили передаточное отношение главной пары «механики» (чтобы улучшить динамические характеристики машины). Роботизированная коробка модернизирована по примеру «Лады Весты».

Цены на базовые версии обновлённой «Гранты» АвтоВАЗ объявил несколько дней назад, а полный прайс-лист опубликовали накануне старта продаж.

Самым доступным по-прежнему остаётся седан с восьмиклапанным мотором мощностью 87 л. с. в «пустой» комплектации Standart с одной подушкой безопасности — 419 900 рублей, что на 10 тысяч дороже дорестайлинговой машины. Другие версии машины подорожали на сумму 10–33 тысячи рублей.

Standart Classic Comfort Luxe 1.6 (87 л. с.), 5-ступенчатая МКП 419 900 455 500 501 500 538 800 1.6 (98 л. с.), 4-ступенчатая АКП 581 500 608 800 1.6 (106 л. с.), 5-ступенчатая МКП 516 500 553 800 1.6 (106 л. с.), 5-ступенчатая РКП 541 500 578 800 Оснащение комплектации Classic дополнено электроусилителем руля, регулировкой рулевой колонки, передними электростеклоподъёмниками, центральным замком и бортовым компьютером. У версии Comfort есть вторая подушка безопасности, кондиционер, аудиосистема, электрозеркала, обогрев передних сидений, а у машин в исполнении Luxe — климат-контроль, обогрев лобового стекла, сигнализация, легкосплавные диски.

У «Гранты» с другими типами кузова — такой же набор комплектаций. Хэтчбек и лифтбек стоят на 15–17 тысяч рублей больше (цены на них одинаковы), универсал — на 25–27 тысяч рублей дороже. Пока держат в секрете прайс-лист на приподнятый универсал «Лада Гранта Кросс», продажи которого начнутся позднее.