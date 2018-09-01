Машина с интеллектом — новый Jaguar I-Pace

Компания Jaguar Land Rover представляет Jaguar I-Pace, первый средне-размерный электрический кроссовер, который появится на дорогах в конце 2018 года.

Передние фары ничем не отличаются от своих предшественников, и решетка радиатора тоже осталась прежней. Но что выделяет его от всех предыдущих моделей Jaguar, так это двадцатидвух дюймовые колеса. С задней стороны автомобиля выделяется высокая линия багажника, кнопка которого находится внизу крышки. Дверца электрического бака расположена на передней части машины. Примечательно, что 90 киловаттную батарею нового Jaguar можно будет всего за 7 часов подзарядить от домашней розетки. Салон Jaguar I-Race очень просторный, отделан материалами высокого качества. Приборная панель оборудована многофункциональным мультимедийным экраном, одна из опций которого искусственный интеллект. В машине имеется отдельный экран, отвечающий за климат-контроль и подогрев сидений. Jaguar I-Pace оснащен одноступенчатой коробкой передач, а так же пневмоподвеской, изменяющей высоту автомобиля на 9 сантиметров. На лобовое стекло разместили проекционный экран, на котором может быть доступна ни только информация, отображающаяся приборной панелью, но и система навигации. Благодаря таким высоким технологиям, неровные участки дороги Jaguar I-Pace может проехать без участия человека. И в то же время автомобиль выглядит очень стильно, современно и гармонично.