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Новый Audi RS5 с каменным дизайном
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Новый Audi RS5 с каменным дизайном 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Новая модель от Audi это отличный пример баланса, элегантности и спорта.
Данный автомобиль идеально подойдет для постоянного пользования. Под капотом новой модели Audi расположился двигатель V6 объем, которого составляет 2, 9 л. Внешние характеристики автомобиля поражают. На машине размещено множество аэродинамических элементов, которые придают машине свою изюминку. Передний бампер, воздухозаборник украшены карбоновыми накладками. Оптика затонирована, что привлекает пристальное внимание. Подвеска автомобиля достаточно жестка, что может свидетельствовать о хорошей сборке, даже на больших неровностях, автомобиль ведет себя достаточно стойкой. Автомобиль Audi RS5 идеальный, в нём присутствует яркая внешность, каменный дизайн и самые лучшие современные технические характеристики.
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