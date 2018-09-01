Mercedes-Benz готовит к выпуску новинку W 177

В начале 2018 года стало известно о том, что Mercedes-Benz выпускает новую машину А класса W 177.

Данная модель автомобиля будет отличаться от предыдущих версий невероятно прочным каркасом, оригинальным дизайном, а также продвинутой мультимедийной системой. МФЦ также остаются несущие платформой, но в новой версии появились некоторые изменения, внесли использования алюминия в конструкции. Что касаемо габаритов авто хэтчбек увеличил свои размеры, и багажник стал на порядок вместительней. Базовая модель, выпускаемая производителем, переднеприводная если у владельца есть желание, то можно установить полноприводную систему. Одной из инновационных особенностей машины считается наличие автопилота. Данная функция позволяет удерживать дистанцию между автомобилями и перестраиваться на скорости 210 км. ч.