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Mercedes-Benz готовит к выпуску новинку W 177
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Mercedes-Benz готовит к выпуску новинку W 177 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
В начале 2018 года стало известно о том, что Mercedes-Benz выпускает новую машину А класса W 177.
Данная модель автомобиля будет отличаться от предыдущих версий невероятно прочным каркасом, оригинальным дизайном, а также продвинутой мультимедийной системой. МФЦ также остаются несущие платформой, но в новой версии появились некоторые изменения, внесли использования алюминия в конструкции. Что касаемо габаритов авто хэтчбек увеличил свои размеры, и багажник стал на порядок вместительней. Базовая модель, выпускаемая производителем, переднеприводная если у владельца есть желание, то можно установить полноприводную систему. Одной из инновационных особенностей машины считается наличие автопилота. Данная функция позволяет удерживать дистанцию между автомобилями и перестраиваться на скорости 210 км. ч.
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