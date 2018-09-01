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Peugeot 508 SW позволит экономить топливо
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Peugeot 508 SW позволит экономить топливо 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В начале лета 2018 года компания Peugeot заявила о том, что выйдет новый модельный ряд универсала.
Известно уже о том, что осенью состоится полномасштабная презентация. Во время анонсирования особое внимание уделялось уникальной технологии. Производитель заявил о том, что новые автомобили будут принадлежать инновационной линейке. Силовым агрегатом в новой версии автомобиля предусматривается как бензиновый, так и дизельный двигатель мощность, которого колеблется от 130 до 226 лошадиных сил. Что касаемо дизельного двигателя, то там предусмотрена автомат и механическая коробка передач. B АКПП предусмотрены специальные режимы, причём эта функция в автомобиле позволит экономить до 3% топлива.
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