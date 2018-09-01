Улучшенная линейка Cadillac Escalade 2018 — создана покорять сердца

Крупнейший американский автоконцерн General Motors расширяет аудиторию для популярной модели полноразмерного внедорожника — Cadillac Escalade

Чтобы развеять устоявшееся мнение о Cadillac Escalade, автоконцерн усовершенствовал линейку 2018 года выпуска, которая вызовет интерес не только у привычной публики (состоятельных людей старшего поколения). Новая модель станет ещё более элитной. Ради реализации своих грандиозных планов производитель предусмотрел следующие новшества: новая «начинка» (современная медиа-система, фирменные пакеты безопасности, прогрессивный пакет круиз-контроль); новое LED освещение; подогрев/охлаждение передних колес, диски на выбор 20 и 22R; новые технические возможности (в линейке появится комплектация с 6,2-литровым 409-сильным двигателем V8 и 10-ти ступенчатой АКПП). Внешне автомобиль останется прежним: публика уже привыкла к роскошному облику Cadillac Escalade (по мнению производителя, к экстерьеру внедорожника нет нареканий, как и к комфортабельности салона). Как видим, упор в производстве моделей 2018 года выпуска ставится на новые технические возможности и опции.