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Улучшенная линейка Cadillac Escalade 2018 — создана покорять сердца
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Улучшенная линейка Cadillac Escalade 2018 — создана покорять сердца 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Крупнейший американский автоконцерн General Motors расширяет аудиторию для популярной модели полноразмерного внедорожника — Cadillac Escalade.
Чтобы развеять устоявшееся мнение о Cadillac Escalade, автоконцерн усовершенствовал линейку 2018 года выпуска, которая вызовет интерес не только у привычной публики (состоятельных людей старшего поколения). Новая модель станет ещё более элитной. Ради реализации своих грандиозных планов производитель предусмотрел следующие новшества: новая «начинка» (современная медиа-система, фирменные пакеты безопасности, прогрессивный пакет круиз-контроль); новое LED освещение; подогрев/охлаждение передних колес, диски на выбор 20 и 22R; новые технические возможности (в линейке появится комплектация с 6,2-литровым 409-сильным двигателем V8 и 10-ти ступенчатой АКПП). Внешне автомобиль останется прежним: публика уже привыкла к роскошному облику Cadillac Escalade (по мнению производителя, к экстерьеру внедорожника нет нареканий, как и к комфортабельности салона). Как видим, упор в производстве моделей 2018 года выпуска ставится на новые технические возможности и опции.
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