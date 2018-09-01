Zotye опубликовала фото интерьера 6-местного кроссовера T500

Шестиместный кроссовер от китайского производителя Zotye уже практически готов к выходу «в свет», а пока в Сети опубликовали свежие фото салона «паркетника» T500.

В салоне кроссовера Zotye T500 размещены три ряда кресел, где согласно техданным могут расположиться пять пассажиров и водитель, однако внутри авто настолько просторно, что туда без проблем войдут и семь человек.

Второй ряд сидений больше похож на диван и хотя производитель предусмотрел лишь два ремня безопасности, туда можно посадить и третьего пассажира.

При этом информации об изменениях габаритных размеров «паркетника» до сих пор не поступало из чего можно сделать вывод, что они останутся прежними: 4 632 мм* 1 850 мм* 1 695 мм и колесная база 2,7 м.

Силовую поддержку новинке от Zotye оказывает 1,5-литровый турбоагрегат TNN4G15T силой в 156 «лошадей» и крутящим моментом 215 Нм.

Несмотря на приближающийся старт продаж стоимость нового трехрядного Zotye T500 пока не оглашали.