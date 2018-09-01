Ещё
Daimler анонсировал выход электро кросса Mercedes-Benz EQC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Daimler анонсировал выход электро кросса Mercedes-Benz EQC 

Car.ru 55 минут назад
Фото: Car.ru
До конца 2018 года мировой автомобильный рынок обзаведётся новинкой от компании Mеrcеdes-Bеnz.
Автоконцерн на протяжении долгого времени создавал электрический автомобиль, который уже в скором времени будет представлен широкой общественности. В сети Dаimlеr уже представил рекламный ролик с автомобилем, а также поделился официальной датой выхода авто в свет.
Презентация автомобиля состоится четвертого сентября в Стокгольме.
Mеrcеdеs-Bеnz EQS оснащён 2-мя электрическими моторами, которые располагаются на двух осях. В сумме мощность моторов составляет 408 «лошадей».
Первую «сотню» транспорт развивает практически за пять секунд. Батарея объёмом в 70 кВт/x, благодаря которой авто преодолевает препятствия без подзарядки практически 500 километров пути.
Дополнят ли производители автомобиль ещё каким-либо оснащением неизвестно, скорее всего более подробно о характеристиках электромобиля производитель расскажет на презентации.
Car.ru: последние новости
VW показывает T-Cross на очередных тизерах Из Lego сделали копию Bugatti Chiron в натуральную величину. Она даже едет! Zotye опубликовала фото интерьера 6-местного кроссовера T500
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы цены на обновленную Lada Granta
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой69
Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson
В чем причины непопулярности новой «Нивы»
Стали известны особенности обновлённого Ford Kuga
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение